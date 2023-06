Solar und Photovoltaik: Lüdenscheid trotz Sonnenrekord ein Sonnenloch

In Lüdenscheid hinkt die Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen bundesweit noch hinterher. © Bürger Energie Lüdenscheid

So viele Sonnenstunden wie nie und dennoch ein vorletzter Platz im Vergleich mit anderen deutschen Städten: Eine neue Statistik bescheinigt der Stadt nicht nur vergleichsweise wenige Sonnenstunden, sondern auch einen Rückstand bei der Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen.

Lüdenscheid – Anfang des Jahres meldete die Wetterstation am Staberg für das vergangene Jahr einen neuen Wetterrekord für Lüdenscheid. Noch nie seit Beginn der Lüdenscheider Wetteraufzeichnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es demnach so viele Sonnenstunden in der Bergstadt wie 2022. Nur wenige Monate später sorgt eine andere Statistik für Schlagzeilen. Demnach scheint außer in Siegen in keiner anderen deutschen Stadt mit mehr als 50 000 Einwohnern so selten die Sonne wie in Lüdenscheid.

Tatsächlich liegen die herangezogenen Werte nah beieinander. Die Wetterstation am Staberg, die direkt und täglich vor Ort gemessen hat, listet exakt 2135,7 Sonnenstunden für das vergangene Jahr auf. Das sind im Schnitt 5,9 Stunden Sonnenschein pro Tag und damit so viele wie noch nie. Zum Vergleich wird der 30-jährige Mittelwert zwischen 1961 und 1990 herangezogen, wo die Sonne in Lüdenscheid durchschnittlich nur 4,1 Stunden schien (1503,3 Stunden gesamt).

Trotz Sonnenrekords ganz hinten

Eine aktuelle Auswertung des Solaranbieters Enpal zu Sonnenscheindauer und Solar-Quote in deutschen Städten ordnet Lüdenscheid trotz neuen Sonnenrekords in der Rangfolge dennoch ganz hinten ein. 2144 Sonnenstunden bedeuten hier den vorletzten Platz bei den Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern vor Siegen (2129 Stunden). Spitzenreiter ist Offenburg in Baden-Württemberg mit 2791 Sonnenstunden, im deutschlandweiten Mittel schien die Sonne im vergangenen Jahr knapp 2400 Stunden.

In der Folge ließ Enpal – vermutlich nicht ohne Eigennutz – untersuchen, wie viele Photovoltaik- und Solaranlagen seit 2018 in den jeweiligen Städten eingebaut wurden. Tatsächlich weiß man das sehr genau. Im Marktstammdatenregister wird jede Installation in Deutschland erfasst. Seit dem 1. Januar 2018 waren es demnach 1,1 Millionen Anlagen solarer Strahlungsenergie.

PV-Anlagen: Lüdenscheid hinkt hinterher

Auf Lüdenscheid entfielen davon exakt 546. Das entspricht laut Enpal einer Quote von 7,7 PV-Anlagen je 1000 Einwohner. Damit hat Lüdenscheid seine Solar-Quote gegenüber 2018 verdoppelt – auf insgesamt 14,1 (1002 Anlagen). Dennoch hinkt Lüdenscheid im Vergleich hinterher, nicht nur deutschlandweit, sondern auch regional.

Erfasst wurden in der Enpal-Auswertung nämlich alle Städte in Deutschland mit mehr als 20 000 Einwohnern. Und so finden sich im Märkischen Kreis neben Lüdenscheid auch noch Meinerzhagen, Plettenberg, Menden, Iserlohn und Hemer im Rennen, mit deutlich höheren Quoten.

Höchste Solarquote in Menden

Die höchste Solarquote und die meiste Sonne im Märkischen Kreis gibt es in Menden. Dort sind 1613 PV-Anlagen installiert, was kreisweit mit 31,0 Anlagen je 1000 Einwohner zum Spitzenplatz reicht. Es folgen Meinerzhagen (517/25,2), Plettenberg (514/20,8), Hemer (693/20,6) und Iserlohn (1811/19,7).

Laut Enpal gebe es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sonnenstunden und der Nutzung durch Photovoltaikanlagen. In Baden-Württemberg ist es zwar besonders sonnig, die Solar-Nutzung aber unterdurchschnittlich. Die meisten aktiven Solarinstallationen gibt es mit 62, 52 und 45 Anlagen je 1000 Einwohner in Ibbenbüren, Bocholt und Rheine in Nordrhein-Westfalen – allesamt Städte, die ebenso wie Lüdenscheid bislang nicht als Sonnen-Hotspots bekannt waren.