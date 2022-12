Unterstützung von der Justiz

Soko Respekt auf Erfolgskurs: 1600 Mitglieder und fünf Millionen Klicks

Soko-Vorsitzender Jens Hoffmann (2. von rechts) und seine Mitstreiter Ilona Bartocha, Nils Dikomey (rechts) und Björn Findegenant in der Weihnachtsalm. © Olaf Moos

Es ist ein kurioser Widerspruch: Je häufiger Medien darüber berichten, dass Rettungskräfte oder Feuerwehrleute im Einsatz von Gaffern und Störern behindert oder angegriffen werden, desto größer wird der Lüdenscheider Verein Soko Respekt.

Lüdenscheid - Ganz abseits vom Einsatzgeschehen nutzten Soko-Aktive jetzt in der Weihnachtsalm auf dem Sternplatz die Gelegenheit, für ihr Anliegen zu werben – und bei Gratis-Waffeln, Kaffee und Popcorn mit Passanten ins Gespräch zu kommen.

Die Tatsache, dass der Verein mit seinem Vorsitzenden Jens Hoffmann fünf Jahre nach der Gründung inzwischen mehr als 1600 Mitglieder hat, spricht nicht gerade für ein gesundes gesellschaftliches Klima – und ist andererseits ein Zeichen dafür, dass sich immer mehr Menschen engagieren, um das Problem der Gewalt gegen Helfer und Retter sichtbar zu machen. Das hat auch die Corona-Pandemie nicht bremsen können.



Immer, wenn im Fernsehen über Attacken auf Einsatzkräfte berichtet wird, erleben wir eine Welle von Aufnahmeanträgen.

Neben Städten und Gemeinden, Landkreisen, politischen Parteien, Vereinen oder Verbänden sind auch zahlreiche Privatpersonen eine kostenlose Mitgliedschaft bei der Soko Respekt eingegangen. Jüngster Zuwachs ist der Kreis Olpe, außerdem der Lüdenscheider Stadtverband des DRK. Sogar die Städteregion Aachen hat sich dem Lüdenscheider Verein, vor etwa einem Jahr, angeschlossen. Der Vorsitzende sagt: „Immer, wenn im Fernsehen über Attacken auf Einsatzkräfte berichtet wird, erleben wir eine Welle von Aufnahmeanträgen.“



Besonders wichtig erscheint den Soko-Gründern dabei das Engagement von Bürgermeistern und Landräten. Nicht nur, weil sie als Multiplikatoren in der Öffentlichkeit wirken, sondern auch, weil sie vielfach Dienstherren von Sanitätern oder Löschtrupps sind „und besonders den Ehrenamtlichen, die schon in kritische Situationen geraten sind, signalisieren: Wir stehen hinter euch“.



Die Erfahrung der Soko-Aktiven zeigt laut Jens Hoffmann, dass Retter nach einer Attacke durch Gaffer oftmals keine Strafanzeige erstatten möchten. „Das kann dann aber der Dienstherr übernehmen.“



Ob es um schamlose Handyfotos, Behinderung von Einsatzkräften am Unglücksort, Beleidigung, Bedrohung oder um die Missachtung von Rettungsgassen geht – das Strafgesetzbuch gibt eine Fülle von Möglichkeiten her, rücksichtsloses Verhalten von Verdächtigen gerichtlich zu ahnden.



Unterstützung von der Justiz

Dazu passt, dass die Generalstaatsanwaltschaft die Soko Respekt mit in die Liste der Organisationen aufgenommen hat, die nach Gerichtsurteilen oder Verfahrenseinstellungen gegen Geldauflagen dann und wann Summen von Angeklagten überwiesen bekommen. Der Soko-Vorsitzende freut sich, dass Justizbehörden aus Lüdenscheid, Hagen, Bochum oder Unna den Verein auf diese Weise unterstützen.



Das ist einer der Gründe dafür, dass die Aktiven in der Weihnachtsalm auf dem Sternplatz Kaffee, Waffeln oder Popcorn verschenken können. Das macht es vor allem leicht, Aufklärungsarbeit in Schulen, Firmen, an Stammtischen oder in Vereinen finanzieren zu können.



Die Null-Toleranz-Politik gegen Respektlosigkeit in der Gesellschaft hat mit der Soko eine tragende Säule bekommen. Das zeigt auch die Resonanz auf den eigens gedrehten Imagefilm in den Sozialen Medien wie etwa Facebook. Jens Hoffmann ist zufrieden. „Das Video wurde schon fünf Millionen Mal angeklickt.“