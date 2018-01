Sogar Pferdemist zum STL

Lüdenscheid - „Erst zum Recyclinghof, dann zum Markt“: In der Bevölkerung genießt der Recyclinghof des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) große Akzeptanz.

Der Wunsch „Erst Recyclinghof, dann Markt“, in der Anfangszeit der am 20. Mai 2000 auf einer Fläche von rund 12 500 Quadratmetern eröffneten Sammelstelle von Recyclinghof-Leiter Frank Bäcker formuliert, ist längst Realität. Vor allem an den Wochenenden herrscht am Fuhrpark reger Betrieb.

Durchschnittlich 802 Besucher – erfasst durch eine automatische Zählschleife – steuern den Hof tagtäglich zum kostenlosen Entsorgen einer Vielzahl von Abfällen an. Aufs Jahr hochgerechnet, waren das 240 526 Besucher. (Fast) nichts, was es nicht gibt, landet auf dem Recyclinghof – sogar ein verlorener Ehering in einer entsorgten Flasche. Selbst Schadstoffe wie Farben, Lacke, Altöl, Klebstoffe, Gifte, Chemikalien und Lösungsmittel werden kostenlos angenommen. Gebühren werden lediglich für Altakten, Altreifen, Bauschutt, Hausmüll und Disketten/Magnetbänder zur datenschutzgerechten Entsorgung fällig.

Am Fuhrpark 14 Recyclinghof des STL Zur Fotostrecke

Am ersten Wochenende im neuen Jahr steuerten viele Lüdenscheider den Recyclinghof mit Verpackungsmaterialien von Weihnachten oder lange gehorteten, beim Aufräumen des Kellers an den freien Tagen zwischen den Jahren entsorgten „Schätzen“ an. „Unser Vorsatz fürs neue Jahr ist: Nicht nur die Seele aufräumen, sondern auch den Keller“, meinte beispielsweise Familie Ackermann, die den Recyclinghof regelmäßig anfährt.

„Ich habe meine komplette Weihnachtsbeleuchtung entsorgt“, ergänzte Renate Boer, die sich, wie alle Befragten, „sehr zufrieden“ mit dem Angebot und dem Service vor Ort zeigte.

Vor allem für die zwölf Mitarbeiter auf dem Hof und weitere vier an der Kasse gab’s vielfältiges Lob. „Die kommen einem alle entgegen. Man braucht nichts zu horten“, meinte Renate Boer. „Das ist eine super Einrichtung. Ich bin sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind alle sehr hilfsbereit und freundlich“, bestätigte Jürgen Neumann, der diesmal alte Elektrogeräte und einen ausrangierten Koffer auf dem Recyclinghof los wurde.

„Der beste Platz in Lüdenscheid“, fand auch Felix Bindhardt, der den Hof mit einer alten Nähmaschine ansteuerte. „Die Mitarbeiter sind nett und immer hilfsbereit. Ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen als den Recyclinghof, um Müll wegzubringen.“

Nicht immer wissen Kunden den Service, der ausdrücklich nicht das Ausräumen des Wagens und Entsorgen des Mülls durch die Mitarbeiter einschließt, allerdings derart zu schätzen wie die Befragten. Manchmal müssen sich die Mitarbeiter auch böse Worte gefallen lassen, wenn Gebühren fällig werden oder jemand partout seinen Müll nicht selbst entsorgen will. Dass die Mitarbeiter helfen, wenn sich jemand mit einem großen Teil herumquält, steht dabei außer Frage.

In Zahlen lesen sich die Tonnen Abfall, die alljährlich durch den Recyclinghof gehen, eindrucksvoll. Insgesamt brachten die Lüdenscheider im Vorjahr 7976 Tonnen Abfall zur Sammelstelle, davon entfielen 944 Tonnen auf Sperrmüll, 1419 Tonnen auf Holz, 741 Tonnen auf Bauschutt, 1686 Tonnen auf Grünabfall, 1190 Tonnen auf Schrott, 882 Tonnen auf Altpapier und 118 Tonnen Schadstoffe. Metall wird gesammelt und vermarktet, um die Gebühren konstant zu halten. Sogar mit Pferdemist steuerten die Lüdenscheider den Recyclinghof an.