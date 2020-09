Mit Softair-Pistole Personen bedroht: 22-jähriger Altenaer sorgt für Polizeieinsatz in Lüdenscheid

Ein 22-Jähriger bedrohte einen Unbeteiligten. Anschließend fing er an anderer Stelle an zu pöbeln und wurde gewalttätig.

Betrunken sorgte ein Altenaer in Lüdenscheid für mächtig Ärger. Erst bedrohte er eine Person mit einer Pistole, dann schlug er zu.

Lüdenscheid - Ein 22-jähriger Altenaer hat am Montag mehrere Personen bedroht. Von einem ehemaligen Arbeitskollegen ließ er sich gegen 15 Uhr von der Rahmede aus nach Lüdenscheid mitnehmen. Ihm zeigte er seine Softair-Pistole und ließ sich am Hit-Markt in Lüdenscheid absetzen.

Gegen 18.40 Uhr bedrohte der alkoholisierte Mann im Kulturhauspark in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen unbeteiligten Passanten, der auf einer Parkbank saß.

Zehn Minuten später tauchte er auf dem Sternplatz auf, wo er eine dreiköpfige Personengruppe anpöbelte. Ein 31-Jähriger bekam eine Ohrfeige.

Ein Polizeibeamter überwältigte ihn. Der Altenaer wurde auf Veranlassung des Ordnungsamtes und eines Arztes vom Polizei-Gewahrsam aus nach Psychisch-Kranken-Gesetz in ein Krankenhaus eingewiesen.