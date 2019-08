Ab sofort! Tagestickets für das Bautz-Festival

Lüdenscheid - Für das Bautz-Festival im Nattenberg-Stadion gibt es ab sofort eine Alternative zu den Kombitickets für beide Tage. Allerdings mit einer Einschränkung.

Bislang gab es die Tickets für das Bautz-Festivals, das am 30. und 31. August im Nattenberg-Stadion stattfinden wird, nur als Kombitickets für beide Tage zu kaufen.

Ursprünglich sollte es dabei auch bleiben: Denn der Preis von 44 Euro (plus Gebühren) "ist schon sehr günstig", wie André Westermann als Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH (LSM), die das Festival mit Unterstützung des Vereins Willi & Söhne veranstaltet, sagt.

Doch nun haben sie sich doch noch für eine Alternative entschieden: Ab sofort werden auch Tagestickets für den Samstag angeboten; für den Freitag gibt es keine. Zu kaufen gibt es die Karten lediglich online zum Preis von 34 Euro (plus Gebühren).

Zum Hintergrund erklärt Westermann: "Wir bieten auf dem Festival ein sehr buntes Programm, da ist eigentlich für jeden was dabei." Allerdings werde es insbesondere am Samstag auch härtere Gitarren- und Metal-Musik geben. "Aus diesem Segment kam sehr oft die Nachfrage nach Tagestickets. Wir haben uns das noch einmal angesehen und können verstehen, dass gerade Liebhaber härterer Musik ein besonderes Interesse am Line-Up für den Samstag haben."

Die Tagestickets für Samstag sowie die normalen Festivaltickets für beide Tagesind online unter www.bautzfestival.de erhältlich.