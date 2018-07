Karten für den NRW-Slam

Lüdenscheid - Er gilt als Senkrechtstarter in der Szene und hat sich den Titel des amtierenden NRW-Meisters gesichert. 2016 gab Jean-Philippe Kindler bei der „World of Wordcraft“ seine poetische Visitenkarte ab. Zu den NRW-Meisterschaften im Poetry Slams kommt er zurück ins Kulturhaus.

Außer Konkurrenz, aber als „Opferlamm“ oder auch „Sacrifice“ gehört dem jungen Slammer die erste Ansprache ans Volk im großen Saal. Am 5. und 6. Oktober geht in Lüdenscheid für die Organisatoren der NRW-Meisterschaften ein langer Weg zu Ende.

36 nordrhein-westfälische Slam-Poeten werden dann in Lüdenscheid erwartet. „Wir haben das Mercure-Hotel gebucht“, sagt Marian Heuser, der seit vielen Jahren dem Poetry Slam „World of Wordcraft“ in Lüdenscheid (s)ein Gesicht gibt. Gern wäre er mit den NRW-Slammern stadtnaher geblieben, „aber bei so vielen...“ Ohne die Sparkasse Lüdenscheid als Hauptsponsor, so Heuser weiter, wäre das unmöglich gewesen.

An drei Orten in der Stadt werden die Slammer ihre Geschichten in einer Vorrunde am Freitagabend erzählen: Im Kulturhaus finden zwei Vorrunden statt, eine in der Phänomenta und eine weitere im Dahlmann-Saal. Wenn in diesen Tagen alle Teilnehmer feststehen, werden die entsprechenden Auftrittsorte zugelost.

Pro Spielort ist Platz für die „magischen“ 200 Besucher, den es nun zu füllen gilt. Plakate sind in Arbeit, an der Werbetrommel wird bereits fleißig gedreht. So sind ab sofort Karten zu bekommen – an der Theaterkasse des Kulturhauses, in der Phänomenta und bei Dahlmann, wo seinerzeit die erste „World of Wordcraft“-Veranstaltung stattfand. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Die Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt zehn Euro, jeweils plus Gebühr. Der NRW-Slam wird präsentiert von der Sparkasse Lüdenscheid und ist offizieller Bestandteil von „750 Jahre Lüdenscheid“.