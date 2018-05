Karten für Extrabreit und Fools Garden

Lüdenscheid - Ab sofort sind die Eintrittskarten für die beiden Kult-Park-Konzerte mit Extrabreit und Fools Garden im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten im Medienhaus an der Schillerstraße zu haben.

Fools Garden wird am 3. August im Kulturhauspark auftreten, die „Breiten“ am Abend darauf, 4. August. Schon 2016 lieferten sie im Kult-Park vor 600 Fans ein fulminantes Konzert ab. Für insgesamt zwei Wochen zieht das Kult-Park-Festival im Kulturhauspark ein.

Am 2. August wird die John-Porno-Band im Schatten des Kulturhauses spielen. Extrabreit feiert mit den Lüdenscheidern ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die Hagener Musiker kommen direkt vom Wacken-Festival in die Bergstadt. Tickets kosten sowohl für Extrabreit als auch für die Fools Garden-Trio-Show rund 22 Euro plus Gebühr.

Auch das Wochenende danach kann sich sehen lassen: Am 10. August kommt Zoff in den Kulturhauspark, am 11. August Wingenfelder, das sind die Musiker von Fury in the Slaughterhouse. Abschluss ist am 12. August mit dem Kinderfest.