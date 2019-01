Social Club spielt Samstag im Stock

Lüdenscheid – „Stock live“ heißt ein neues Veranstaltungsformat, dass der Lüdenscheider Veranstalter Oliver Straub auflegt: „Diese Format wird uns das ganze Jahr begleiten und vermehrt live Musik in die Stadt holen. Da man ja nicht mehr so viel draußen machen darf, nutzen wir die Zeit drinnen.“

Livemusik sei dem Team vom Stock eine Herzenangelegenheit, so Straub weiter. Der Auftakt der Reihe gehört der Formation Social Club aus Iserlohn, die schon 2017 und 2018 beim Kult-Park-Festival überzeugen konnte. Social Club kommen am kommenden Samstag, 2. Februar, zurück nach Lüdenscheid und rocken an der Knapper Straße. Social Club spielte schon beim Kult-Park- Festival.

Somit gab es 2018 eine Wiederholung, und ein Auftritt im Stock wurde besiegelt. Auf beiden Seiten ist nun die Freude groß, dass Social Club die Reihe „Stock live“ am Samstag eröffnen wird. „Das Konzert verspricht, einmalig zu werden“, so der Veranstalter. Die Band habe das Rad nicht neu erfunden, dennoch bringe sie es immer wieder ordentlich zum Drehen. So falle die Songauswahl auch nicht in das Raster einer typischen Top-40-Band.

Zu hören sind ab 21 Uhr Hits, die Spaß machen, und die selten den Weg auf eine Bühne geschafft haben. Wer Social Club bei einem Konzert besucht, erlebt eine musikalische Reise durch sämtliche Jahrzehnte der Rock-Geschichte, interpretiert von einer Band, die der Musik verschrieben hat. Für jeden Musikgeschmack sei ein Song dabei, lediglich Kompositionen von Helene Fischer fehlen auf der Setliste der Iserlohn Formation.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Einlass in den Stock an der Knapper Straße ist schon um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro. Karten gibt es Donnerstag und Freitag im Stock. An der Abendkasse sind zehn Euro fällig. Im Anschluss gibt es eine After-Show-Party mit DJ.