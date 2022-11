So viel soll das neue Parkleitsystem für Lüdenscheid kosten

Bau- und Verkehrsausschuss

Lüdenscheid soll ein neues Parkleitsystem bekommen. Es geht an die Umsetzung, die teurer wird als eigentlich kalkuliert.

Lüdenscheid – Die Zeit ist reif, nun geht es an die Umsetzung: Die Einführung eines neuen Parkleitsystems für die Lüdenscheider Innenstadt ist 2017 verabschiedet worden (damals dafür veranschlagt: 420 000 Euro), danach ist lange nichts passiert. Nun ist das Thema im ersten Halbjahr neu aufgegriffen worden: Eine smarte App-Lösung sollte es sein. Das sollte 700 000 Euro kosten, wurde später auf 749 040 Euro korrigiert.



Nach dem nun vorliegenden Submissionsergebnis ist sogar mit Kosten von 855 000 Euro zu rechnen. Eine Ausschreibung ist veröffentlicht. Der Bau- und Verkehrsausschuss, der am 9. November tagt, soll nach Vorlage zum einen die Vergabe des Auftrags zur Umsetzung des Parkleitsystems sowie die vorgeschlagene Finanzierung befürworten, zum anderen die Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 200 000 Euro in Auftrag geben.



Die im Frühjahr geschätzten Kosten von 749 040 Euro basierten bereits auf einer angepassten Kostenschätzung, die bereits die seinerzeit absehbaren Kostensteigerungen (50 Prozent für Stahlprodukte, 25 Prozent für andere Baustoffe) berücksichtigt hatte.

„Die aktuell sehr dynamische und von der Marktlage abhängige Preisentwicklung spiegelt sich im Angebotspreis wieder“, heißt es nun in der Verwaltungsvorlage, „der Angebotspreis des Bieters liegt um 14 Prozent über der letzten Kostenschätzung, was als eine moderate Kostensteigerung zu werten ist.“



Die vorhandenen Haushaltsmittel für die Maßnahme betragen 700 000 Euro. Die Differenz zu den 855 000 Euro soll zur Sicherheit aufgerundet werden, sodass die Höhe der zusätzlich benötigten Mittel 200 000 Euro beträgt. Der Deckungsvorschlag der Verwaltung: 116 000 Euro, die für den Gehweg Brüninghausen I gedacht waren, und 84 000 Euro mit eigentlichem Verwendungszweck Parkplatz Jahnstraße I. „Der Bau des Parkleitsystems soll zeitnah umgesetzt werden, da sonst von weiteren Kostensteigerungen auszugehen ist“, so die Vorlage.