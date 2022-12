So fahren Taxi und Busse an Silvester in Lüdenscheid – mit allen Rufnummern

Von: Fabian Paffendorf

Von den Jahreswechseln im Schatten der Corona-Pandemie mal abgesehen, zieht’s zumeist den Lüdenscheider naturgemäß am Silvesterfeiertag raus aus den eigenen vier Wänden, um sich unters feiernde Volk zu mischen. Ob nun gemütlich bei Freunden oder Verwandten aufs neue Jahr angestoßen werden soll, oder die Korken auf der großen Feier knallen – die Frage nach der Mobilität, wenn das eigene Auto mal stehen bleiben soll, stellt sich alle Jahre wieder.

Lüdenscheid Am 31. Dezember fahren die Linienbusse der MVG entsprechend eines eingeschränktem Samstagsfahrplans. Das heißt, dass sie nur bis circa 22 Uhr verkehren. Für den Neujahrstag gilt dann der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan. Gleiches gilt für die ALF-Busse (Anruf-Linien-Fahrt). Am Silvestertag gilt für sie der eingeschränkte Samstagsfahrplan. Samstag (31. Dezember) auf Sonntag (1. Januar) entfällt ebenfalls der Nachtbusverkehr der MVG-Linie N7 aufgrund des Feiertags. Das MVG-Kundencenter „Büssken“ am Rathausplatz 23 ist am heutigen Tag von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.

In der Nacht auf Sonntag sind auch zahlreiche Taxi-Unternehmen im Lüdenscheider Stadtgebiet im Einsatz, um Bergstädter in Feierlaune zu befördern. Aufgrund von zahlreichen Vorbestellungen kann es jedoch auch durchaus sein, dass sich die Anfahrtszeiten der Funktaxen empfindlich verzögern. Rufbereitschaft haben folgende Unternehmen (Angaben ohne Gewähr von Vollständigkeit):

Taxi Lüdenscheid (Tel. 02351 / 175 0000), Taxiruf Lüdenscheid (Tel. 02351 - 3333), Taxiruf MK (Tel. 02351 4450), 1A Taxi Lüdenscheid (Tel. 02351 369669) ,Taxi Kösek (Tel. 02351 3142), Taxi Arif Gökaslan (Tel. 0172/5888841), Taxi Lüdenscheid 4435 (Tel. 02351/4435), Taxi 37 (Tel. 02351/75 11), Taxi 3030 (Tel. 02351/3030), Taxi Kuziel (Tel. 02351/54100), Taxi 3090 (Tel. 0163/2556551), Taxi 3322 (Tel. 02351/3322), Taxi Lüd (Tel. 0173/ 9070720), Taxi Gül (Tel. 02351 / 675438), Taxi Richter (Tel 02351/ 41430), Taxi Demirpolat (Tel. 02351/6799972). Die Taxi-Funkzentrale ist erreichbar unter Tel. 02351/4455.