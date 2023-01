So teuer werden die Neubauten für die Lüdenscheider Feuerwehr

Von: Olaf Moos

Vier Feuerwehrgerätehäuser sollen durch Neubauten ersetzt werden: Oberrahmede, Stadtmitte, Brüninghausen und Homert (im Bild). © Cedric Nougrigat

Eine „wichtige Investition in die Sicherheit“ der Bürger und ein „deutliches Signal der Wertschätzung für die großartige Arbeit“ der Feuerwehrleute in Lüdenscheid – so bezeichnete Bürgermeister Sebastian Wagemeyer in seiner Rede zum Neujahrsempfang am Sonntag die bevorstehenden Ausgaben für die Neubauten von Gerätehäusern und der Feuer- und Rettungswache an der Wiesenstraße. Es geht um mehr als 73 Millionen Euro.

Lüdenscheid - Nun steht fest, wie viel die einzelnen Maßnahmen kosten sollen – und welche Ausgaben noch hinzu kommen. Für die nächsten Jahre sind demnach insgesamt fünf Neubauten geplant: die Feuerwehrgerätehäuser der Löschzüge Brüninghausen an der Platehofstraße (rund 6,4 Millionen Euro), Homert am Piepersloh (5,3 Millionen), Oberrahmede an der Straße Im Grund (4 Millionen) und Stadtmitte an der Rahmedestraße (5 Millionen).



Diese Projekte sind dabei im Vergleich zu dem Großprojekt an der Wiesenstraße jeweils „preiswert“. Für den Neubau der großen Feuer- und Rettungswache unterhalb des ehemaligen Novelis-Standortes sind Investitionen von derzeit kalkulierten 52,5 Millionen Euro vorgesehen.

Stadtpressesprecherin Marit Schulte-Zakotnik sagt dazu: „Etwaige Baukostensteigerungen können natürlich noch dazukommen.“ Das gilt auch für die Neubauten der Löschzüge. Nach Auskunft der Fachleute der Zentralen Gebäudewirtschaft ist mit dem Bezug des Neubaus an der Wiesenstraße und der Aufgabe des Standortes Dukatenweg nicht vor Ende 2026 zu rechnen.



Während diese fünf Vorhaben nach Worten des Bürgermeisters „nicht nur im Haushalt für 2023, sondern auch für die kommenden Jahre“ regulär und langfristig festgeschrieben sind, mussten die Verantwortlichen in Rat und Verwaltung in puncto Feuerwache Lüdenscheid Nord schnell handeln.



Denn durch die bevorstehende Sprengung der Autobahnbrücke und die vorherige Anschüttung eines Fallbetts im Rahmedetal ist die Stadt gezwungen, die dann „abgehängten“ Stadtteile wie Rathmecke-Dickenberg oder Eggenscheid für die Feuerwehr mit einer neuen Lösung erreichbar zu halten. So stellte der Rat im September überplanmäßig zunächst 700 000 Euro bereit, um ein Areal am Römerweg mit Containern herzurichten.

Die laufenden Kosten für Pacht, Energie, Reinigung und Wartung werden sich nach Angaben von Stadtpressesprecher Sven Prillwitz auf rund 1,4 Millionen Euro belaufen. Etwa 100 000 Euro pro Jahr würden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.

Im Brandschutzbedarfsplan sei vorgesehen, die temporäre Lösung am Römerweg für die gesamte Dauer der A45-Sperrung aufrecht zu erhalten. Forderungen der Lüdenscheider Politik, Bund und Land müssten für die Mehrausgaben für die Feuerwehr aufkommen, weil Lüdenscheid völlig unverschuldet in das Brückendesaster geraten ist, sind allerdings noch nicht erfüllt. Sven Prillwitz: „Eine Zusage zur Kostenerstattung von Bund und Land liegt nicht vor.“ Die Stadt führe darüber aktuell Gespräche.



Wenn das Wetter mitspielt, soll die Feuerwache Nord am Römerweg laut Stadtverwaltung im März in Betrieb genommen werden. Die Fertigstellung ist für Ostern geplant – also rechtzeitig, bevor das sieben Meter hohe Fallbett im Rahmedetal die Stadtteile abriegelt.