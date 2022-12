So sieht der Brückentag von Friedrich Merz in Lüdenscheid aus

Talbrücke Rahmede

+ © Cedric Nougrigat 2020 besuchte Friedrich Merz zum Festakt „30 Jahre Deutsche Einheit“ im Kulturhaus, nun kommt er wegen der Talbrücke Rahmede. © Cedric Nougrigat

Am Montag besucht der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz die Talbrücke Rahmede. Treffen mit Anwohnern, der Wirtschaft und der Politik sind geplant.

Lüdenscheid – Er dürfte der letzte prominente Brückengast des Jahres 2022 sein: Am Montag wird Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag und Bundesvorsitzender der Partei, in Lüdenscheid zu Gast sein. Wie schon zuletzt beim Besuch von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird auch Merz – anders als Bundesverkehrsminister Volker Wissing im August – nicht in den offenen Dialog mit den Lüdenscheidern treten, sondern mit ausgewählten Lüdenscheidern hinter verschlossenen Türen den Austausch suchen.



Merz kommt auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Florian Müller (Drolshagen) und Paul Ziemiak (Iserlohn). Das Trio aus Berlin wird sich gemeinsam vor Ort ein Bild von den Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke für Wirtschaft und Gesellschaft machen.

Von 14 Uhr bis 15 Uhr kommt Merz bei der Firma Busch-Jaeger Elektro mit Vertretern der Wirtschaft, aber auch Anwohnern der Umleitungsstrecke zusammen.



Bürgermeister-Termin am späteren Nachmittag in Neuenrade

Von dort aus wird es zu einem Ortstermin unterhalb der Talbrücke gehen. Hier wird Friedrich Merz gegen 15 Uhr eine öffentliche Stellungnahme für die Medien abgeben. Danach geht es für den Tross weiter nach Neuenrade. In der Hönnestadt warten die Bürgermeister der benachbarten Kommunen, die auch unter der Brückensperrung leiden. Die Bürgermeister werden Merz ihre Sorgen und Anregungen mitteilen können, der Termin ist nicht-öffentlich.

Gerade in den umliegenden Kommunen war zuletzt mit Sorge und auch mit einem gewissen Ärger auf die Planung des Lkw-Durchfahrtsverbots an der Bedarfsumleitung geblickt worden, weil nun zum Beispiel das Volmetal „durch die kalte Küche“ zu einer festen Umleitungsstrecke mit all den damit verbundenen Folgen für die Kommunen und Bürger werden könnte.



Merz, der in Arnsberg zu Hause ist, war zuletzt vor zwei Jahren zu einem offiziellen Termin in Lüdenscheid zu Gast. Seinerzeit hielt er am 3. Oktober beim CDU-Festakt zu „30 Jahren Deutsche Einheit“ im Kulturhaus die Festrede.