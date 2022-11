So schön war der Weihnachtsmarkt im Schneckenhaus

Von: Monika Salzmann

Es gab auch Musik beim Weihnachtsmarkt im Schneckenhaus. Fast 40 Aussteller kamen zusammen. © Jakob Salzmann

Plätzchenduft und Lichterglanz, weihnachtliche Auslagen und stimmungsvolle Musik verwandelten das Schneckenhaus am Sonntag in ein bezauberndes Weihnachtshaus.

.Regelrecht überrannt wurden die Turbo-Schnecken bei ihrem Weihnachtsmarkt, der sich zum Besuchermagnet entwickelte. Einen Parkplatz zu finden, um den Markt zu besuchen, war schwierig. Vor dem Vereinsheim an der Bräuckenstraße, wo die Schnecken Pavillons zum Essen, Trinken, Klönen und gemütlichen Verweilen aufgebaut hatten, und drinnen, wo mehr Kreativstände als je zuvor zum Geschenkesuchen einluden, „knubbelten“ sich die Besucher.

Die Verweilmöglichkeit im Freien, wo sich die Lüdenscheider mit unterschiedlichsten Gaumenfreuden, angefangen bei Burgern (Soulkitchen) bis zu hausgemachtem Kaiserschmarrn, Bratwurst, Waffeln und mehr versorgen konnten, kam bestens an. Vom Verkaufswagen der Brotbäckerei Müller, die ihre schlesischen Backspezialitäten verkaufte, nahm manch einer gleich etwas Gutes nach Hause mit. Obwohl reichlich vorhanden, waren die Plätzchen der Schnecken schnell vergriffen. Auch Brötchen mussten bereits um 13 Uhr nachgeordert werden. Besonders beliebt war der selbst gemachte Kaiserschmarrn.



Fast 40 Aussteller

In den Hallen und im Eingangsbereich gab es kaum ein Eckchen, an dem es nicht Schönes, Dekoratives und Liebenswertes an unterschiedlichsten Kreativ- und Gourmetständen zu entdecken gab.



Es gab Schmuck aus Halbedelsteinen (Edelgard Starink) und ausgefallenen Modeschmuck (SchmückDichSchön), selbst genähte Kinderkleidung (Gisela Sessinghaus) und handgestrickte Accessoires (Angelika Zippel), feine Textil- und Strickwaren (Rüschen & klare Linien), individuelle Taschen aus wiederverwertbaren Stoffen (Sieglinde Walker), kunstvolle dänische Stickerei (Doris Buchholtz), originelle Klönart-Kartenkunst (Jutta Beißner) und vieles, vieles mehr, um einige der knapp 40 Aussteller zu nennen.



Weihnachtliche Deko aus vielerlei Materialien – ob in Form von hochwertigen Adventsgestecken (Ursula Winkelsträter/Sabine Kotai), zauberhaften Holzartikeln (Antje Schmidt) oder adventlichem Lichterglanz (Tanja Schumeier) – lockte an die Stände. Von Lampen aus Baumstämmen über gehäkelte Kuschelteddys bis zu Strohsternen reichte die Palette.



Whisky und Likörsorten

Wer sich mit Besonderem für die Festtagsküche eindecken wollte, wurde gleichfalls fündig. Vor dem Kauf durften die Gourmets bei der Manufaktur Ahring, die unter anderem dreierlei Weihnachtsliköre dabei hatte, erst einmal kosten. Honig aus der Region (Hobbyimkerei Pohl), diverse Whisky-, Gin- und Likörsorten zum Verschenken und Selber-Genießen (Woll-Lust), Apfelbrot, Glühweingelee und andere Köstlichkeiten brachten so manchen auf eine Geschenkidee.



Zudem verwöhnten die Schnecken ihre Gäste mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Clown Lino zauberte mit seinen Späßen Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht. Lust auf Line-Dance machte der Verein selbst mit einer Christmas-Vorführung im Café, wo es auch Grünkohl gab. „Jingle Bells“ und andere Klassiker führten Thomas Wurth (Trompete) und Michael Meranke (Banjo) von der Gruppe „Bäng Bäng“, die mit Guter-Laune-Musik über den Weihnachtsmarkt streiften, im Gepäck. Gewinnen und Gutes tun konnten die Besucher zudem mit dem Kauf von „Schnecken-Sternen“ der Weihnachts-Tombola, deren Teilerlös der Lüdenscheider Tafel zugutekommen soll.