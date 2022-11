So schön war der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt der guten Taten

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Beste Bedingungen herrschten am Samstag für einen entspannten Bummel über den Weihnachtsmarkt der guten Taten in Lüdenscheid. © Bettina Görlitzer

Lüdenscheid – Der Weihnachtsmarkt der guten Tagen setzt seit jeher ein großes Zeichen für das Miteinander und die Solidarität in Lüdenscheid – und dieses war am Samstag bei seiner inzwischen 31. Auflage mehr denn je gefragt.

Zur Eröffnung sprachen sowohl Bürgermeister Sebastian Wagemeyer als auch Antje Malycha für das Organisationsteam davon, wie wichtig es ist, Wärme zu geben und zu erfahren und Kraft zu tanken.

Wagemeyer betonte angesichts von Pandemie, Energiekrise und Inflation, wie dankbar er für das große ehrenamtliche Engagement in Lüdenscheid sei. Und auch Antje Malycha sprach von dem starken Signal, das in den schwierigen Zeiten, die zurückliegen und längst noch nicht überwunden sind, von so einem Tag ausgehe. Sie war begeistert von dem großen Engagement und dem Optimismus, den die Teilnehmer und Besucher ausstrahlten.



Weihnachtsmarkt der guten Taten Fotostrecke ansehen

Diese gute Laune zog sich den ganzen Tag über durch den Markt und all seine Programmpunkte, egal ob an den Ständen, auf und vor der Bühne, in der Erlöserkirche oder im angrenzenden Gemeindezentrum. Bei besten Wetterbedingungen – fast schon ein bisschen zu warm – war sowohl den Teilnehmern als auch den Besuchern anzumerken, wie viel Freude sie daran hatten, dass der Weihnachtsmarkt der guten Taten inklusive Rahmenprogramm wieder ohne Einschränkungen stattfinden konnte und die Advents- ud Weihnachtszeit in der Bergstadt mit festlichem Glanz gepaart mit sozialem Engagement einläutete.



Die aus Sicherheitsgründen wegen der Schäden am Dach des Kirchturmes notwendige Absperrung des Kirchplatzes hatte auf das Markttreiben in der Oberstadt keinen wesentlichen Einfluss, auch wenn der Platz vor dem Hauptportal der Kirche nicht genutzt werden konnte. Platz gab es dennoch für 22 Stände, an denen verschiedenen Leckereien, Getränke, Geschenk- und Deko-Artikel angeboten wurden – und das alles für einen guten Zweck. Viele Anbieter waren „alte Hasen“, wie das Team der Kreuzkirche, das für das Lima-Hilfswerk sammelt, oder der Kreativkreis der Stadtfrauen, der seine Erlös für Kinder- und Jugendarbeit spendet, und der Obdachlosenfreundeskreis. Aber auch der Abi-Jahrgang des Bergstadt-Gymnasiums, der Lions-Cub Minerva und der Verein für Mission und Diakonie der Freien Christlichen Gemeinde an der Karlshöhe, Miki und das Hospiz waren dabei. Die Möglichkeiten, durch den Verzehr oder Kauf von Geschenken soziale Projekte in Lüdenscheid oder von Lüdenscheid aus initiiert zu unterstützen, waren vielfältig.



Zum Aufwärmen gab es zum Beispiel draußen Glühwein oder Punsch bei der Friedensgruppe oder dem Naturschutzzentrum, auf Wunsch mit oder ohne Schuss. Waffeln und Kuchen wurden sowohl draußen als auch in der von der Versöhnungskirchengemeinde organisiertem Cafeteria angeboten. Wer sich im Gemeindezentrum wahlweise auch bei einer Suppe aufwärmte, bekam dazu weihnachtliche Musik von den Kleinen Streichern der Musikschule, den Bläserklassen des Bergstadt-Gymnasiums und den Gesangschülerinnen von Aleksandra Diamantaki – jeder Musiker war nach der pandemiebedingten Auftrittspause der vergangenen Adventszeiten hoch motiviert. Auch die Nussknacker, die von Anfang an beim Weihnachtsmarktes der Guten Taten dabei sind, freuten sich, wieder tanzen zu dürfen.



In der Erlöserkirche traten diesmal der Chor Vocalia des Lüdenscheider Stadtfrauenverbandes unter der Leitung von Irene Gloerfeld und der Chor Cornetti auf, geleitet von Hanno Kreft. Zum Offenen Singen lud später noch Nicole Trester, Pop-Kantorin der Gemeinde, ein. Auf der Bühne draußen musizierten die Chrisdanatwins unter anderem mit weihnachtlichen Pop-Songs. Timothy Thomson zauberte und der Kinderschutzbund lud zum Basteln und Spielen ein.