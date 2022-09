So schön war der Weltkindertag in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Gut getroffen: Die Angebote von 32 Kooperationspartnern ließen kaum einen Wunsch unerfüllt beim Weltkindertagsfest auf dem Rathausplatz. © Cedric Nougrigat

Ernst wurde es immer nur ganz kurz: Etwa, wenn sich beim Kistenklettern kurz vor der erlösenden Glocke das Klettergerüst bedrohlich neigte und der Balanceakt doch noch zu scheitern drohte.

Lüdenscheid - „Konzentriere Dich“, rief dann der starke Mann am Sicherungsseil nach oben – und manchmal half das. Wenn nicht, war’s auch nicht schlimm, denn der Weg war das Ziel. Bei der großen, bunten Feier zum Weltkindertag am Freitag auf dem Rathausplatz ging’s um Spiel und Spaß, und das war schon die eigentliche Kunst.

Denn angesichts der Krisen in der Welt, der Belastung der Familien, der Sorgen und der Unsicherheit wolle man „einfach mal drei Stunden die Seele baumeln lassen“, sagte Katrin Nockemann vom Kinderschutzbund. Natürlich gebe es sie auch, die ernsten Themen, die jeden beschäftigten, der sich beruflich um Wohl und Wehe der Kinder und Jugendlichen kümmere. Doch sie durften an diesem Tag in den Hintergrund rücken.

Die Kinder nahmen’s dankbar an. Sie füllten die Manege im Kölner Spielecircus und überwanden jede Feuerhürde, erklommen jede Leiter, stellten sich mutig jeder Herausforderung. Sie erkundeten neugierig, was 32 Kooperations-Partner eigens auf die Beine gestellt hatten. Amüsierten sich über die märchenhaften Mädels mit den Elfenohren am Stand des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs, folgten Skaterhockey-Nachwuchs Lutz, der auf Rollen durchs Rathausplatzgewimmel kurvte, zur Mini-Arena vor der Post, wo die Highlander für ihren Sport warben.

Raupenreiten und Sockenparcours

Sie übten sich im Säckchen Werfen und Gefühlsuhr-Basteln, versuchten sich am Flaschenangeln oder beim Raupenreiten, wenn sie sich zu groß fühlten zum Durchkrabbeln. Wer am Anschwung-Stand den Sockenparcours absolvierte, wusste danach genau, wie sich eine Murmelkachel von der Topfreinigerkachel von der Strandkachel unterschied. Ob im rosa Tüllkleidchen mit frischem Schmetterlings-Make-up auf kreativer Entdeckungstour oder im Strickleiter-kompatiblen Look – für jeden passte es, selbst für die Großen: Auch sie lächelten für drei Stunden die Sorgen einfach mal weg. Mission erfüllt.