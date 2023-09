So lange könnte es dauern, bis die Grundschule Lösenbach steht

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Der Neubau der Grundschule Lösenbach kommt, und auch den Schulhof will man während der Bauphase für eine Nutzung erhalten. © Nougrigat

Viele Fragen zur neuen Grundschule Lösenbach müssen noch geklärt werden. Für Planungen und Neubau kommen verschiedene Varianten in Frage. Die waren auch Thema im Schulausschuss.

Lüdenscheid – Ob der Schulhof, der auch abseits des Schulbetriebs für die Kinder aus dem Stadtteil ein beliebter Treffpunkt ist, während des Neubaus der Grundschule Lösenbach weiterhin zur Verfügung stehe, wollte am Dienstag der Vater eines Schülers vom Schulausschuss der Stadt Lüdenscheid wissen. Nun, es sei das Ziel, während der Bauphase den Platz für die Nutzung zu erhalten, ließ Matthias Reuver, Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport, wissen. Allerdings, – und das wurde schnell klar – so weit, dass man auf solche Detailfragen des Schulneubaus konkrete Antworten geben kann, ist man noch lange nicht.

ZGW bereitet den Weg

Nachdem der Rat der Stadt im Juni einstimmig den Abriss des Bestandsgebäudes und einen Neubau der Schule beschlossen hatte, sind weitere Schritte seitens der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) in die Wege geleitet worden, wie ZGW-Chefin Irina Becker dem Schulausschuss erklärte. Da für die Umsetzung des Projektes verschiedene Realisierungsvarianten infrage kommen, prüfe die ZGW aktuell, was geht und was eben nicht. Zur Wahl stehen neben einer Eigenrealisierung mit Architektur- und Fachplanung sowie gewerkeweisen Ausschreibungen auch Möglichkeiten von Generalplanerleistungen beziehungsweise Generalplaner- und Generalunternehmerleistungen in verschiedenem Umfang. Laut Becker fehlten noch bei der ZGW notwendige Unterlagen für die Prüfung. Auch sei ein Anwaltsbüro für eine juristische Expertise angefragt worden. Es ist und bleibt ein komplexes Prozedere. Das legte dem Gremium auch Wibke Evert vom Dortmunder Architekturbüro Lindner-Lohse nochmals ausführlich dar.

Basierend auf der Machbarkeitsstudie der KKW-Architekten erläuterte Evert im Detail, wie ein möglicher Zeitplan aussehen würde und in welche Etappen sich Planung und Bau der neuen Grundschule gliedern könnten. Zur Wahl stünden sowohl ein Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb wie auch eine Variante mit offenem und nicht offenem Architekturwettbewerb. Für das Verhandlungsverfahren würden sechs Monate veranschlagt. Parallel dazu würde eine sogenannten „Phase 0“ , für die vier Monate eingefasst sind, laufen. Hierbei könnte in Workshops mit Schülern, Eltern, Planern und Politik erarbeitet werden, wohin die Reise führen soll. Heißt, nach einem halben Jahr Vorarbeit könnte – sofern über Vorentwürfe abgestimmt und eine Kostenberechnung abgeschlossen wurde – der Planungsstart erfolgen.

Die Planungen, die Genehmigungen und Ausführungen sowie Vergaben der Bauleistungen umfassen, würden weitere zwölf Monate beanspruchen. Nach erfolgter Schadstoffsanierung und Abriss der alten Schule schließe sich die rund 20-monatige Bauzeit an. Kurzum: Wenn alles glatt läuft, wäre in der Theorie in 38 Monaten eine neue Grundschule Lösenbach bezugsfertig – in der Theorie jedenfalls. Wie es dann tatsächlich laufen wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht darstellbar.

Hohe Kosten für Bustransfer über Jahre

Dass ein Schulneubau nicht schnell gemacht sein würde, war auch CDU-Ratsherrn Norbert Adam klar. Dennoch verwies er abermals auf die seit nunmehr einem Jahr bereits anfallenden Kosten für den regelmäßigen Bustransfer der Lösenbach-Schüler zur Beschulung an die ehemalige Albert-Schweitzer-Schule: „Die jetzige Generation der Lösenbach-Schüler wird dann wohl nicht an den alten Standort zurückkehren. Wir sollten einen Blick darauf haben, was das nun in den nächsten Jahren die Stadt kosten wird.“ Es bleiben Kosten, die so oder so anfallen werden, denn aufgrund seiner Komplexität wird sich das Verfahren selbst, das den Schulneubau vorbereitet, nicht beschleunigen lassen.