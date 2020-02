Mit Smartphone am Steuer hantiert: Polizei erwischt 37 Handysünder

Lüdenscheid - Innerhalb von knapp sieben Stunden hat ein Polizeiteam an der Altenaer Straße 37 Handyverstöße von Autofahrer entdeckt und geahndet.

Die meisten Beschuldigten fielen auf, weil sie während der Fahrt etwas in ihr Smartphone tippten.

In einer Presseerklärung der Polizei heißt es: „Fatal hierbei ist, wenn Benutzer versuchen, ihr Gerät in der Nähe des Lenkrades oder des Schalthebels zu halten. Sie glauben, so das Entdeckungsrisiko zu mindern. Doch tatsächlich wenden sie bei diesem Verhalten den Blick von der Straße ab in den Innenraum. Das steigert die Gefahr der Ablenkung noch einmal um ein Vielfaches.“

Die ertappten Handysünder müssen jeweils 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr bezahlen und bekommen einen Punkt in der Flensburger Kartei.

Zudem sprachen die Beamten Verwarnungen wegen anderer Verstöße aus. Dabei handelte es sich um unzulässige Veränderungen am Fahrzeug, weshalb die Betriebserlaubnis erlischt, nicht angelegte Sicherheitsgurte oder Missachtung von Ladungssicherungsvorschriften.