Ski-Freizeiten stehen an Lüdenscheider Schulen auf dem Prüfstand

Steigende Kosten und grüne Pisten

Noch fahren die Lüdenscheider Schulen - trotz steigender Kosten und grünen Pisten.

Zwei Mal mussten sie an vielen Schulen ausfallen, in diesem Winter sind nun endlich wieder Skifreizeiten möglich. Doch lohnt sich das überhaupt noch? Steigende Spritkosten, wenige verfügbare Reiseunternehmen und künstlich beschneite Pisten vor grüner Kulisse führen dazu, dass einige Schulen die traditionsreichen Fahrten nicht wieder aufnehmen.

Lüdenscheid – „Wir haben eine gute persönliche Verbindung ins Zillertal“, sagt Dieter Utsch, Schulleiter des Bergstadt-Gymnasiums. Seit vielen Jahren fährt man in das selbe Haus in St. Martin, auch am Freitag geht es für die Neuntklässler wieder los. Der persönliche Kontakt führt nicht nur dazu, dass man auch bei Schneemangel schnell Ausweichgebiete findet, sondern hält zudem die Preise einigermaßen stabil. „Der Preis vom Haus ist geblieben, die Preise vor Ort sind ganz moderat gestiegen“, erzählt Utsch.

Trotzdem hätten die maximalen Kosten – also wenn ein Schüler oder eine Schülerin das komplette Material ausleihen muss – mittlerweile eine Summe erreicht, bei der man auch am BGL überlege, ob die Skifreizeit auf Dauer aufrechterhalten wird. Ausgeschlossen wegen zu hohen Kosten wird zwar niemand. „Das ist ein absolutes No-Go“, betont Dieter Utsch. Im Zweifel verfüge der Förderverein über Mittel, um den Eltern bei der Finanzierung zu helfen. Auch der Bustransfer, falls man wegen Schneemangel auf ein anderes Skigebiet ausweichen muss, werde nicht auf die Schüler umgelegt, sondern anders abgefedert. Man könne jedoch nicht absehen, wie lange das möglich ist. „Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem es einfach zu teuer ist“, sagt Utsch. Vor allem mit Blick darauf, dass es vor Ort immer weniger Schneesicherheit gebe.

Bisher habe es aber noch keine Diskussion darüber gegeben, die Skifreizeit abzusagen. „Es war der Wunsch und Wille der Eltern, dass wir fahren“, sagt Utsch. Auch aus pädagogischer Sicht sei die Fahrt sinnvoll, nicht ohne Grund sei sie ein fester Bestandteil des Schulprogramms. Das Training von Koordination und Bewegungsabläufen sei nach der Pandemie um ein Vielfaches wichtiger geworden.

Auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) geht es für die Neuntklässler Ende Januar ins Zillertal. Coronabedingt ist es die erste größere Fahrt für die Schüler. „Die Skifahrt ist eine einzigartige Gelegenheit, einen Wintersport kennenzulernen“, findet Schulleiterin Michaela Knaupe.

Auch für den Zusammenhalt und die Selbstständigkeit der Schüler sei die Fahrt wichtig. Dennoch: „Wir haben bei der Entscheidung auch den Preis mit in den Blick genommen und beobachten das natürlich“, sagt Knaupe. Über Schulfahrten entscheide die Schulkonferenz jedes Jahr neu und vor allem mit Blick auf die kommenden G9-Jahrgänge liege es nahe, die Fahrten neu zu verteilen. „Das steht jedes Jahr auf dem Prüfstand“, betont Knaupe.

Egal wohin, die Kinder müssen raus, miteinander in Kontakt kommen und ohne ihre Eltern sein. Da wird genau das vermittelt, was durch Corona gefehlt hat, die sozialen Kompetenzen.

Auch an der Richard-Schirrmann-Realschule ist nicht sicher, ob die Skifahrt in Zukunft stattfinden wird. Die jetzigen Achtklässler fahren noch im März, geplant ist die Fahrt allerdings auch seit der fünften Klasse und die Eltern hatten dementsprechend Zeit, das Geld dafür anzusparen. Immer häufiger müssten sie dabei allerdings unterstützt werden. „Das ist leider ein Phänomen aller Klassenfahrten, die Kosten sind extrem gestiegen“, bedauert Schulleiterin Anne Beck. Dabei seien diese gerade nach Corona immens wichtig: „Egal wohin, die Kinder müssen raus, miteinander in Kontakt kommen und ohne ihre Eltern sein. Da wird genau das vermittelt, was durch Corona gefehlt hat, die sozialen Kompetenzen.“

Am Zeppelin-Gymnasium und der Theodor-Heuss-Realschule finden keine Skifreizeiten statt. Diese seien „aufgrund der Begleitkosten (...) sehr kostspielige Klassenfahrten, die wir hier nie angeboten haben“, erklärt THR-Schulleiterin Christiane Langs-Blöink. Für die städtische Adolf-Reichwein-Gesamtschule geht es Ende Januar wie gewohnt nach Südtirol.