Ski Aggu ist Überraschungsgast beim Bautz-Festival in Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Ski Aggu (Mitte) rutscht als Überraschungsgast noch ins Line-Up des Bautz-Festivals in Lüdenscheid. Der Rapper aus Berlin mischt seit einigen Wochen die deutschen Charts auf. © Annette Riedl

Kurzfristig kündigt das Lüdenscheider Stadtmarketing für das Bautz-Festival einen Überraschungs-Act an. Der Rapper Ski Aggu tritt am Freitag auf.

Lüdenscheid - Genau eine Woche, bevor am Lüdenscheider Nattenberg die dritte Auflage des Festivals steigt (18./19. August), haut der Bautz noch einen Kracher raus: Als Überraschungsgast rutscht kurzerhand noch Ski Aggu ins Line-Up. Der Rapper aus Berlin mischt seit einigen Wochen die deutschen Charts mit einem Remake des „Friesenjung“-Liedes von Blödelbarde Otto Waalkes auf – und hat einen regelrechten Hype um seine Musik und seine Person entfacht. „Ski Aggu räumt live gerade bei der jungen Generation richtig ab. Als sich die Möglichkeit gab, ihn für das Bautz zu holen, mussten wir gar nicht lange überlegen“, freut sich Festival-Chef Phillip Nieland und spricht von einem „spontanen Coup“.

Auftritt soll Freitagnacht stattfinden

Der 26-jährige Berliner wird Freitagnacht, unmittelbar nach einem Auftritt in Hannover und auf der Durchreise zu einem Konzert in Österreich, einen Zwischenstopp auf dem Bautz Festival einlegen. „Ski Aggu tritt als Überraschungsgast auf der Turntable Stage auf“, sagt Nieland.

An Ski Aggu führt in der Rap-Szene aktuell kein Weg vorbei, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Hauptstädter extrem angesagt. Seine Markenzeichen: Vokuhila und Sonnenbrille. Seine Musik: Rap mit eingängigen Melodien und propagiertem Hedonismus.

Seine Hits: der Song „Party Sahne“ (2022), mit dem er erstmals den Sprung in die Charts schaffte und direkt auch eine Gold-Auszeichnung gewann; das Remake des Otto-Liedes „Friesenjung“, das Ski Aggu zusammen mit dem niederländischen Musiker Joost Klein aufnahm. „Friesenjung“ kommt allein bei Spotify auf über 59 Millionen Plays In Deutschland führte der Song die Charts an, belegt aktuell Rang vier. Allein beim Musik-StreamingDienst Spotify kommt das Remake inzwischen auf fast 59 Millionen Plays. Das dazugehörige Musikvideo verzeichnet auf der Video-Plattform YouTube inzwischen über neun Millionen Aufrufe.

Ein weiteres Markenzeichen des 26-Jährigen: das ebenso fleißige wie geschickte Bespielen seiner Social-Media-Kanäle, wo ihm zahllose Fans folgen. Inzwischen gibt es zahllose Memes, die sich ausschließlich um den Künstler und seine nicht immer ganz ernst gemeinten Botschaften drehen. Aber auch auf der Bühne weiß Ski Aggu zu überzeugen, feiert mit seinen Fans ausgelassene Live-Partys. Bis Mitte November stehen noch über 30 Auftritte an. Der beim Bautz Festival kommt jetzt neu hinzu.