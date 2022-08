Nach Skandal-Auftritt: Haftbefehl sagt Auftritt beim Bautz ab

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Kool Savas war bereits 2019 als Headliner auf der Main Stage aufgetreten. Jetzt springt er für Haftbefehl auf der Collabo Stage ein. © Birke

„Wie’s im Leben nun mal so ist, läuft nicht immer alles nach Plan – das nervt“, beginnen die Bautz-Organisatoren am Mittwoch eine Ankündigung auf Instagram. Der Hintergrund: Haftbefehl wird nicht auf dem Bautz-Festival spielen.

Lüdenscheid - „Leider muss Haftbefehl seinen Auftritt kommenden Freitag, sowie seine anstehende Tour, aus gesundheitlichen Gründen absagen. Beste Genesungswünsche gehen raus an Baba Haft“, heißt es weiter. Der Slot in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1 Uhr auf der Collabo Stage werde von einem alten Bautz-Bekannten übernommen: Der „King of Rap“ Kool Savas werde einspringen.

Der Rapper war bereits 2019 als Headliner auf der Main Stage aufgetreten. Die Reaktionen auf den Instagram-Beitrag fielen am Mittwoch überwiegend positiv aus.

Haftbefehl hatte erst Anfang August für Schlagzeilen gesorgt, als er bei einem Konzert torkelnd die Bühne betrat und die Show nach nur zwei Minuten abgebrochen werden musste. Am Mittwoch folgte dann die Verkündung, dass seine gesamte Tour abgesagt werde. Nur zwei Stunden später hatten die Bautz-Organisatoren Ersatz gefunden.