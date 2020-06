Sittenstrolch am Wehberg gesichtet: Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid - Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der sich am Nachtigallenweg im Ortsteil Wehberg herum treibt.

Einer Seniorin war der Mann laut Einsatzbericht bereits mehrmals im Wald begegnet – „und merkwürdig vorgekommen“.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr traf die Lüdenscheiderin den Unbekannten erneut im Bereich zwischen Nachtigallenweg und Eulenweg. Der schaute sie an, zog seine Hose herunter und begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Auch anderen Personen war der Mann bereits aufgefallen. Der Unbekannte ist ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er wirkt jung, eventuell um die 20 Jahre alt, und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung mit einem Kapuzenpulli.

Die Polizei fragt: Wer hat den Mann ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise erbitten die Ermittler in Lüdenscheid unter Telefon 90 99 0.