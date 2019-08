Landesweiter Warntag

+ Sirenen-Alarm im MK - in einer Stadt bleiben sie (noch) stumm

Lüdenscheid - Wenn beim zweiten landesweiten Warntag in NRW am 5. September ab 10 Uhr rund 150 Sirenen im Märkischen Kreis heulen, bleibt es in einer Stadt wie schon im vergangenen Jahr ruhig.