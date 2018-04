Projekte am Vogelberg: Sinnesgarten und Springbrunnen:

Lüdenscheid - Das diesjährige Lüdenscheider Stadtjubiläum motiviert die ohnehin schon ziemlich aktive Bürgerschaft am Vogelberg zusätzlich. Das war eine Botschaft bei der jüngsten Stadtteilkonferenz im Quartier. Konkret geht es um die Umsetzung mehrerer Projekte.

Realisiert werden sollen die Vorhaben im Zuge der Initiative „75 Jubiläumsstunden – Lüdenscheid packt an“, die vom 31. Mai bis zum 3. Juni ansteht. Für jedes Projekt lockt bekanntlich eine Finanzspritze der Stadt in Höhe von 1000 Euro.

In diesem Kontext will der Bürgerverein Lenneteich in seinem See einen Springbrunnen installieren. Das Familienzentrum „Kindertraum“ plant den Bau eines Sinnesgartens, während in der Welke-Schule Malerarbeiten an den Wänden angepeilt sind. Alle drei Maßnahmen sollen das Bild des Viertels weiter aufwerten.

Ein anderes Thema bei der Konferenz: das Stadtteilfest im vergangenen September. Es war eine gelungene Party, so das einhellige Urteil der Runde. Das positive Fazit untermauerte auch ein Film, den Stefanie Edelhoff von der Stadtverwaltung über den Ablauf der Feier erstellt hatte und bei der Konferenz zeigte.

Allerdings: Die Aufteilung des Festbetriebs auf zwei Standorte – die Kita Lenneteich und das benachbarte Bürgerhaus – war angesichts der weiten Wege zwischen den Spiel- und Aktions-Ständen womöglich doch keine ideale Lösung. Diese Einschätzung jedenfalls äußerten mehrere Konferenz-Teilnehmer. Das nächste Vogelberger Stadtteilfest soll im Jahr 2019 an der Erwin-Welke-Schule über die Bühne gehen.

Auch der Erweiterungsbau des Kindergartens „Kindertraum“ rückte an diesem Abend noch in den Blick. Der Komplex steht kurz vor der Fertigstellung. Eine offizielle Einweihung könnte es im Herbst geben.