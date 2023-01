Sinkende Flüchtlingszahlen: Lüdenscheid hat noch Kapazitäten für mindestens zwei Monate

Von: Leon Malte Cilsik

Die Flüchtlinge können sich im Kreishaus in Lüdenscheid registrieren. © Hannah Heyn / Märkischer Kreis

Nach einem vorläufigen Höchststand im Dezember, ist die Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Lüdenscheid zum Jahresbeginn wieder gesunken. Noch sei daher genug Platz in den Übergangsheimen, genug Ausweichmöglichkeiten gebe es auch.

Lüdenscheid – Anfang November berichteten wir zuletzt über den aktuellen Stand bei den Flüchtlingszahlen in Lüdenscheid. Angesichts damals steigender Zahlen ukrainischer Flüchtlinge gab Stadt-Sprecherin Marit Schulte-Zakotnik an, in den städtischen Übergangsheimen würden noch bis Mitte Januar genug Plätze zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund haben wir nun erneut nachgefragt.

Höchststand im Dezember erreicht

„Den bisherigen Höchststand in den Übergangsheimen haben wir im Dezember mit 177 ukrainischen Staatsangehörigen erreicht“, sagt Schulte-Zakotnik. Rund um den Jahreswechsel seien die Zuweisungen vom Land NRW dann aber zurückgegangen und der Wert entsprechend gesunken. Aktuell liege er bei 147. Anfang November hatte die Stadt-Sprecherin noch 125 ukrainische Staatsangehörige in städtischen Übergangsheimen vermeldet.

Hinzu kamen damals 253 Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern, nun seien es 234. „Selbst wenn die Zahlen wieder steigen sollten, haben wir noch Kapazitäten für mindestens ein bis zwei Monate“, sagt Schulte-Zakotnik. Nach wie vor würden in Kooperation mit Wohnungsgesellschaften zusätzliche Wohnungen bereitgehalten und auch die Turnhalle des LIBZ (Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrum) an der Parkstraße und die ehemalige Hermann-Gmeiner-Schule am Dickenberg seien bei stärker steigenden Zahlen kurzfristig weiterhin belegungsfähig.

Viele Ukrainer privat untergekommen

Die Zahl der privat untergekommenen ukrainischen Flüchtlinge ist laut der Stadt-Sprecherin hingegen seit November weitgehend unverändert geblieben und liege nach wie vor um die 700er-Marke.