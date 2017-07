„Picknick im Park" bietet dreistündiges Konzert auf zwei Bühnen

Lüdenscheid - Auch die zweite Veranstaltung des Singer-Songwriter-Festivals „Picknick im Park“ des Vereins Kultstädte konnte nicht auf der Waldbühne stattfinden, sondern musste wegen Regens ins Kulturhauses verlegt werden. Das schlechte Wetter war auch nicht gerade von Vorteil für die beiden Aktionen unter dem Vordach des Kulturhauseinganges, die dem Konzert vorangingen.

Zum einen hatten die Besucher die Möglichkeit, sich als Graffiti-Sprayer zu versuchen, wofür Graffiti-Fachmann Yves Thomé extra eine Folienwand installiert hatte. So gab es zwar den einen oder anderen, der sich mit Mundschutz und Sprühflasche an einem schwarz-gelben Smiley versuchte, doch die Resonanz auf die eigentlich spannende Aktion hielt sich in engen Grenzen.

Mit Action-Painting, dem Werfen von farbgetränkten Schwämmen auf eine Sperrholzplatte, wollten eigentlich die Jugendlichen der Initiative Mindcraft aufwarten. Leider scheiterte die Aktion an der Vorgabe, Wandflächen und Decken mit Papier abzukleben, damit sie keine Farbspritzer abbekommen. Dieses Vorhaben konnte in der Kürze der Zeit nicht umgesetzt werden. Dafür genossen die Musikfans im Theatersaal ein gut drei Stunden langes Konzert, bei dem die Singer-Songwriter und Musiker aus Lüdenscheid und der näheren Umgebung im Wechsel auf zwei getrennten Bühnen auftraten.

Picknick im Park 2017, Kulturhaus Zur Fotostrecke

Zwischen den Musikacts führte Moderator Klaus Sonnabend vom Verein Kultstädte Interviews mit den Künstlern. Selbst für jene, die die beteiligten Musiker längst von anderen Konzerten her kannten, gab es viel Neues zu entdecken. Der Halveraner Singer-Songwriter Robin Brunsmeier alias Binyo, bekannt für den hintergründigen Humor seiner Texte und seine Affinität zum Reggae, gab den Opener. Auf der Bühne stand er mit der aus Bochum stammenden Sängerin Lovely Mendez, mit der er ein charmantes Duo bildete. Die beiden trugen Songs aus Binyos erstem Album vor.

Otherside sind normalerweise eine komplette Band, wobei am Samstag jedoch nur Sängerin Sarah Redding und Marco Zeisig (Gitarre) auf der Bühne standen, die auch als Duo „Two Feelings“ auftreten. Zeitweise wurden sie durch Benedikt Czylwik am Cajon unterstützt. Die Band Jinruh, die für kraftvolle Soul-Musik steht und eigentlich in einer siebenköpfigen Besetzung unterwegs ist, stand als Trio auf der Bühne, vermittelte aber dennoch auf groovige und soulige Weise jenen „Deep Spirit“, den sie auch in vollständiger Besetzung ausstrahlen. Das Duo Breddermann, bestehend aus Christian Breddermann (Gesang, Cajon) und Ercan Besirlioglu (Gitarre, Gesang), bis jetzt ausschließlich auf druckvolle Cover-Musik spezialisiert, überraschte mit ihren ersten beiden, auf unterschiedliche Art überaus gelungenen eigenen Songs. Das erste Stück mit dem Titel „Vertrauen verloren“ drehte sich um eine kaputte Liebe, der zweite Song „Ich hab’ dich nie gefragt“ handelte auf fetzige Weise und mit eingängigem Refrain von Leuten, die überall ungefragt ihren Senf dazugeben müssen. Christian Breddermann stand schließlich auch noch mit Klaus Sonnabend auf der Bühne, mit dem er das Duo Ich und Du bildet. Zusammen mit Hannah Kramer (Gesang) performten sie von Klaus Sonnabend geschriebene Songs.

Tlako Mokgadi präsentierte sich als ein Künstler, der es auch angesichts vieler Missstände in der Welt sichtlich satthatte, nur als der gut gelaunte Unterhaltungskünstler gesehen zu werden. Auch er hatte zwei exzellente Songs in deutscher Sprache eigens für diesen Abend geschrieben, die stilistisch an die Stücke sozialkritischer deutscher Liedermacher erinnerten, die den Finger in die Wunde einer Gesellschaft legen, in der Menschen über eine sterbende Person steigen, um an den Geldautomaten zu kommen oder Flüchtlinge wie Dreck behandelt werden.

Eine besondere Performance lieferte auch Marian Heuser alias Peter Panisch, der als Initiator der Poetry-Slam-Reihe „World of Wordcraft“ bekannt ist. Diese Wurzeln werden auch bei seinen Songs deutlich, bei denen der Schwerpunkt auf sozialkritischen Inhalten liegt.