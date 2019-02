"Singen im Doppelpack" beim Lüdenscheider Kinderchor

+ © Othlinghaus Der Lüdenscheider Kinderchor lädt ein zu einem Chorprojekt. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Die Anzahl der Chöre und Sänger in und um Lüdenscheid nimmt stetig ab. Deshalb sehen die Verantwortlichen des Lüdenscheider Kinderchores die Zeit als gekommen an, mit einem generationenübergreifenden Chorprojekt gegenzusteuern, das am Mittwoch im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Cafeteria der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums vorgestellt wurde.