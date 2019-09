Das sind die neuen Studenten in Lüdenscheid

30 "Erstis" an der FH Südwestfalen

Lüdenscheid - 30 neue Studenten sind am Dienstag von Bürgermeister Dieter Dzewas in der Bergstadt begrüßt worden. Dzewas betonte in seiner Rede die Bedeutung, die die dauernde Weiterentwicklung des Gewerbes für die Stadt Lüdenscheid hat.