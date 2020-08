Das sind die neuen Erstklässler: Alle Fotos hier

Lüdenscheid - Für die i-Dötzchen war es der große Tag – auch wenn er im Corona-Jahr anders ablaufen musste als bei den Einschulungs-Jahrgängen zuvor.

Mit Abstand und Alltagsmasken wurden die 624 Lernanfänger an den zwölf städtischen Grundschulen und ihre „Kollegen“ an der Freien Christlichen Grundschule sowie die Neuzugänge an den Förderschulen des Märkischen Kreises in der vergangenen Woche begrüßt. Ohne große Feierstunden zwar, aber nicht minder herzlich.

Denn: Auch und gerade in Zeiten, in denen die Umstände im Schulbetrieb bei Kindern für viel Verunsicherung sorgen, war es Lehrern und Schulleitungen ein Anliegen, die „Neuen“ besonders gebührend zu empfangen. Und so hatten sich die älteren Mitschüler und die Kollegien der Grund- und Förderschulen einiges einfallen lassen, um die sichtlich aufgeregten ABC-Schützen willkommen zu heißen – mit Ballons, Briefchen und vielen lieben Worten.

