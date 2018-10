Simon Pearce kommt ins Kulturhaus

Lüdenscheid - Simon Pearce hat das Publikum der Lüdenscheider Kleinkunsttage im Frühjahr mit seinem Pro-gramm „Allein unter Schwarzen“ dermaßen begeistert, dass dieses ihn zum Gewinner der „Lüdenscheider Lüsterklemme“ gekürt hat.

Nun kommt Pearce mit seinem neuen Programm „Pea®ce on Earth“, um die Trophäe entgegen zu nehmen: Am Freitag, 12. Oktober, ab 20.30 Uhr im Bistro K.. „Pea®ce on Earth!“ – den Weltfrieden will er auf der Bühne zwar nicht ausrufen, aber zumindest möchte er sich auf die Suche machen, wie man seinem inneren Frieden ein bisschen näherkommen kann.

Als Sohn einer bayerischen Volksschauspielerin und eines Nigerianers bringt er das perfekte Rüstzeug für den inneren Frieden mit: Ein bisschen „Hakuna Matata“ hier und ein bisschen „Sei Ruah haben“ da, aber leider stört immer irgendetwas diese „innere Ruhe“: Menschen, die auf der nebeneinanderstehen stehen, Hausmeister, die mit dem Laubbläser um acht Uhr früh arbeiten, vorurteilsüberladene Menschen oder einfach die unbehagliche Situation, in einem Flugzeug zu sitzen.

Mit einer Mischung aus Anekdoten und gesellschaftskritischen Querverweisen schafft es Pearce gleichermaßen, sein Publikum zum Lachen zu bringen, aber auch zum Nachdenken anzuregen, heißt es in der Einladung: „Und vielleicht gibt es eine kleine Anleitung, wie man zur Ruhe kommt.“

An diesem Abend wird die Lüdenscheider Lüsterklemme 2018 – der Kleinkunstpreis der Sparkasse Lüdenscheid – verliehen. Für die Veranstaltung gibt es Karten zu Preisen von 15,50 Euro bis 17,50 Euro zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses (Tel. 0 23 51/171 299) und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung.