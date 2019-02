Sahnestücke aus dem Hornrepertoire

+ © Othlinghaus Simon Breyer spielte Horn beim Meisterkonzert im Kulturhaus. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Eine Fülle kurzer Werke für Horn und Klavier hatten am Sonntag die beiden Musiker Simon Breyer (Horn) und James Duddle (Klavier) mit in den Theatersaal des Kulturhauses gebracht. Unter dem Motto „Das Horn – Stimme der Romantik“ brachten die beiden Musiker im Rahmen der Reihe „Meisterkonzert“ vor rund hundert Zuhörern Werke in kleiner Form von neun verschiedenen Komponisten zu Gehör, die die große Bandbreite der Kompositionen für dieses Instrument dokumentierte.