Silvesternacht: Eine Festnahme und mehr Rettungskräfte im Einsatz

Lüdenscheid - Am Neujahrsmorgen wurde die Polizei auf einen offenbar alkoholisierten Fahrradfahrer aufmerksam.

Einen betrunken Fahrradfahrer, der an Neujahr gegen 5.40 Uhr am Morgen an der Worthkreuzung unterwegs war, nahm die Polizei fest. Es stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass er bereits mit internationalem Haftbefehl gesucht worden ist.

Aufgefallen war er den Beamten wegen seiner sehr unsicheren Fahrweise. In Schlangenlinien sei der Mann auf der Glatzer Straße in Richtung Lennestraße gefahren. Er habe das Rotlicht einer Ampel missachtetet und während der Fahrt ein Handy in der Hand gehabt.

Betäubungsmittel sichergestellt

Nachdem die Beamten Haltezeichen gegeben hatten, versuchte der Radfahrer zu flüchten, konnte aber nach kurzer Nacheile gestellt werden, teilte die Polizei weiter mit. Es habe sich herausgestellt, dass der Mann Pole ohne festen Wohnsitz in Lüdenscheid sei und unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die Polizei stellte Betäubungsmittel sicher. Bei der Polizei wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wegen des Haftbefehls wurde er daraufhin festgenommen.

Rettungsdienst nahezu ununterbrochen im Einsatz

Im Großen und Ganzen war es darüber hinaus eine friedliche Silvesternacht in Lüdenscheid. Die Polizei vermeldet keine herausragenden Ereignisse. Die Feuerwehr musste in der Nacht dreimal ausrücken. Um 1.15 Uhr gab es einen Fehlalarm in der Commerzbank, möglicherweise durch Feuerwerkskörper ausgelöst.

Außerdem brannten im Stadtgebiet zwei Papierkörbe. Lediglich die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren nahezu ununterbrochen im Einsatz, aber das sei in der Silvesternacht nicht ungewöhnlich, weil es immer wieder zu Unfällen beim Umgang mit Raketen und Böllern kommt.