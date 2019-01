Silvesterböller sprengt Heckscheibe eines Autos während der Fahrt

Lüdenscheid - Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in Lüdenscheid. Sein Auto wurde von einem Böller getroffen, woraufhin die Heckscheibe zerstört worden war. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Führer eines grauen Peugeot am Dienstag gegen 1.35 Uhr die Hochstraße in Fahrrichtung Bräuckenstraße. In Höhe einer dortigen Fußgängerampel bemerkte der Fahrzeugführer plötzlich einen lauten Knall und stellte anschließend fest, dass die Heckscheibe an seinem Fahrzeug gesplittert war.

Es besteht der Verdacht, dass durch unbekannte Täter ein Silvesterknallkörper auf das Fahrzeug geworfen und die Heckscheibe hierdurch beschädigt wurde. Damit handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02351/9099-0 mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.