Silvester in Lüdenscheid: Brandstiftungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Keine Silvesternacht ohne Randale oder leichtsinnigen Umgang mit Knallkörpern: Die Einsatzkräfte hatten wieder alle Hände voll zu tun.

Lüdenscheid - Die Polizei ist in der Silvesternacht erwartungsgemäß zu einer ganzen Reihe von Einsätzen ausgerückt. Anlässe waren Brandstiftungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

Containerbrände

Am Neujahrsmorgen gegen 1.30 Uhr brannte an der Bahnhofstraße ein Müllcontainer. Das Feuer beschädigte auch die Fassade eines benachbarten Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine Stunde später rückten Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Feuer in einem Container am Danziger Weg aus. Unbekannte Täter hatten laut Einsatzbericht eine Feuerwerksbatterie in den Papiercontainer geworfen.

Kind vor Böller gerettet

An der Heedfelder Straße soll ein elf Jahre alter Junge in der Silvesternacht gegen 0.30 Uhr einen Böller auf einen Vierjährigen geworfen haben. Die Mutter des kleinen Kindes war zum Glück in der Nähe und zog ihren Sohn noch rechtzeitig an die Seite, um Schlimmeres zu verhindern. Die Frau erstattete Strafanzeige.

Böllerangriff auf Hund

Ein betrunkener 22-jähriger Lüdenscheider hat in der Silvesternacht gegen 1.20 Uhr in der Altstadt für Ärger gesorgt und laut Polizeibericht von einem Hundehalter die „Quittung“ gekriegt. Nachdem der junge Mann einen Böller in Richtung eines kleinen Hundes geworfen hatte, bekam er es mit dem Herrchen des Chihuahua zu tun.

Der nach Polizeiangaben „offenbar stark alkoholisierte“ 22-Jährige torkelte nach Zeugenangaben „brüllend durch die Herzogstraße“. Als ein anderer Mann mit seinem Chihuahua in seiner Nähe an ihm vorbei ging, zündete der Krakeeler die Lunte eines Böllers an und warf den Knallkörper direkt neben den Hund.



Der Hundehalter stellte den Werfer daraufhin zur Rede. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, schubste der 22-Jährige ihn weg, worauf der Hundebesitzer unvermittelt zugeschlagen haben soll. Der Böllerwerfer ging jedenfalls zu Boden und blieb dort liegen, bis Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eintrafen.



Gegenüber den Polizeibeamten behauptete der 22-Jährige später, er sei „ausgeraubt“ worden. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Betrunkenen. Der Hunde-Besitzer hatte sich inzwischen in unbekannte Richtung entfernt. Es soll sich um einen Mann mit einer braunen Jacke mit Kapuze und einer hellgrauen Hose gehandelt haben.



Fenster eingeschlagen

In der Silvesternacht haben unbekannte Täter außerdem die Scheibe eines Kiosks an der Werdohler Straße zerbrochen. Ins Innere des Ladens sind die Gesuchten allerdings nicht gelangt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in allen Fällen um Zeugenhinweise. Angaben zu den Vorfällen werden auf der Wache unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen genommen.