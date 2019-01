Siku und Wiking: Das ist der neue Mann in der Geschäftsführung

Lüdenscheid - Siku kennt fast jedes Kind. Der Spielzeug-Hersteller ist eines der bekanntesten Lüdenscheider Unternehmen. Jetzt gibt es eine Veränderung in der Geschäftsführung.

Jörg Stermann ist neuer Geschäftsführer der Sieper GmbH (Siku) und der Wiking-Modellbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Lüdenscheid. Der 48-Jährige aus Bünde führt die Geschäfte künftig gemeinsam mit Britta Sieper. Stermann übernimmt die Position von Klaus Galinski, der laut Unternehmensmitteilung zum 31. Dezember in Ruhestand ging und die Bereiche Vertrieb, Marketing und Logistik verantwortete.

+ Jörg Stermann © nota bene communications GmbH Stermann ist schon seit dem 1. Oktober 2018 in Lüdenscheid. Er war zuvor bei Markenherstellern wie Bosch und Burg-Wächter KG auf nationaler Ebene und im Ausland in Führungspositionen tätig.

Die Lüdenscheider Sieper GmbH, die durch die Siku-Spielzeugmodelle Weltruf genießt, beschäftigt nach eigenen Angaben 850 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Am Firmenhauptsitz an der Schlittenbacher Straße befindet sich unter anderem die Entwicklungsabteilung.