11. Siku-Flohmarkt in Lüdenscheid

Sichtlich ein Spaß für Menschen aller Altersstufen: Der 11. Siku-Flohmarkt im Bürgerforum lockte am Sonntag zahlreiche neugierige Besucher, Sammler und Anbieter an – längst nicht nur aus Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Die Atmosphäre war entspannt, die Augen glänzten – der Siku-Flohmarkt geriet am Sonntag wieder zum gewohnten Erfolgserlebnis zwischen Familienspaß und Fachsimpelei. Menschen aller Altersstufen tummelten sich dabei im Bürgerforum und dem Lüdenscheider Rathausplatz.

Es war die inzwischen 11. Auflage des Flohmarkts. Als Ausrichter fungierte wie immer der Lüdenscheider Kinderschutzbund (KSB), entscheidend unterstützt von mehreren Kooperationspartner.

KSB-Vorsitzender Uwe Hindrichs zeigte sich im LN-Gespräch höchst angetan von Ambiente und Betrieb bei der Veranstaltung: „Es ist einfach wieder toll.“ Hindrichs konnte bei der Markt-Organisation erneut auf eine Schar ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen zählen, ohne die das Ereignis kaum vorstellbar wäre.

11. Lüdenscheider Siku-Flohmarkt Zur Fotostrecke

Unverzichtbarer KSB-Kooperationspartner war angesichts des Charakters der Veranstaltung wieder die Lüdenscheider Firma Siku. Die hatte erneut die dicht umlagerte Tombola bestückt und einen Aktionsstand aufgebaut. An dem konnten die Markt-Besucher neue Siku-Modelle sichten und über die Piste steuern.

Als Unterstützer ebenfalls mit im Boot: die städtische Jugendförderung, die Firma Persona Service und die Lüdenscheider Verkehrswacht, die mit ihrem Kettcar-Parcours und mit Seh- und Reaktionstests Flagge zeigte.

Insgesamt lockten im Bürgerforum 43 Stände mit gebrauchten Siku-Modellen aller Art. Die Standbetreiber waren aus ganz Nordrhein-Westfalen angereist.

Draußen auf dem Rathausplatz erfreuten sich die Kinder am KSB-Spielmobil, an den Hüpfburg und an diversen Aktiv- und Kreativ-Angeboten.

Ebenfalls im Zuge der Veranstaltung im Einsatz: der Mark-Sauerland-Traditionsbus, mit dem die Flohmarkt-Besucher Rundfahrten unternehmen konnten.

Keine Überraschung wohl, dass auch der soziale Gedanke gestern eine zentrale Rolle spielte – der Markt-Erlös fließt der Kinderschutzbund-Arbeit zu.