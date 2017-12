SIHK-Regionalkonferenz informiert sich über Freizeitangebote und Tourismus

Lüdenscheid - „Für uns als Mittelständler ist es wichtig, Mitarbeiter zu gewinnen, die auch gerne hier leben“, machte SIHK-Vizepräsident Dietrich Alberts deutlich, warum der Freizeit- und Erholungswert der Region nicht nur ein eigener Wirtschaftsfaktor ist, sondern auch ein bedeutender Aspekt bei der Werbung um Fachkräfte. Daher standen die Themen Freizeit und Tourismus im Mittelpunkt der jüngsten SIHK-Regionalkonferenz Märkischer Kreis Süd.

Eingeladen hatte die SIHK die Mitglieder des Regionalausschusses dazu in die Kletterwelt Sauerland in Rosmart. Geschäftsführer und Mitinhaber René Brehm stellte dabei nicht nur die Geschichte seiner eigenen Existenzgründung vor, sondern gab darüber hinaus Einblicke in die Welt des Kletterns, das sich gerade bei jungen Akademikern immer größerer Beliebtheit erfreue. Er gehe davon aus, dass sich das noch steigern werde, wenn die Disziplin olympisch werde.

Zweiter Referent an diesem Nachmittag war Thomas Weber, Geschäftsführer des Sauerland Tourismus. Er überraschte seine Zuhörer unter anderem damit, dass das Sauerland 2016 mit der Zahl der Übernachtungen an zweiter Stelle der deutschen Mittelgebirge rangiert habe – nach dem Schwarzwald und vor der Eifel und dem bayrischen Wald.

Als Wirtschaftsfaktor fast noch wichtiger sei aber der Binnentourismus. „Wenn wir vom Lebens- und Freizeitraum für uns alle reden, gehen die Türen auf.“ Erholung und Entspannung in unmittelbarer Nachbarschaft hätten inzwischen eine große Bedeutung. Das besondere Lebensgefühl im Sauerland müsse aus Sicht des Tourismus-Experten mehr für das Marketing genutzt werden. Außerdem müssten sich die Akteure stärker vernetzen, um Angebote bekannter zu machen, waren sich die Anwesenden einig.