SIHK beteiligt sich an bundesweitem Aktionstag

Südwestfalen - Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) beteiligt sich am Montag, 12. Juni, an der bundesweiten Aktion „Tag der Ausbildungschance“. Schüler können sich dann individuell über die Möglichkeiten und Vorzüge einer dualen Ausbildung und über offene Stellen informieren.

An diesem Tag will die SIHK jungen Leuten, die noch auf der Suche nach der passenden Ausbildung sind, eine individuelle Beratung anbieten – und zwar von 14 bis 17 Uhr unter der Hotline 0 23 31 /39 02 66. Dort werden Fragen rund um die Ausbildung beantwortet und Tipps zur Ausbildungsplatzsuche gegeben, auch in türkischer Sprache. Außerdem können Interessenten einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren.

„Die betriebliche Berufsausbildung im Dualen System ist für die Jugendlichen nach wie vor ein sicherer Weg ins Berufsleben. Da der demografische Wandel und ein damit einhergehender Fachkräftemangel längst in der Region angekommen sind, haben sich die Chancen junger Menschen auf dem Ausbildungsmarkt erheblich verbessert“, sagt SIHK-Ausbildungsberater Abdullah Kabadayi.

Doch bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz würden nicht automatisch die vielen Fragen rund um das Thema Berufswahl lösen. In welchen Branchen gibt es jetzt noch freie Lehrstellen? Bei welchen Betrieben kann ich mich bewerben? Kann ich eine Berufsausbildung mit einem Studium kombinieren? Diese und andere Fragen wollen die SIHK-Experten beantworten.