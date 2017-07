Ampel-Erneuerung hat begonnen

Nach und nach werden die meisten Ampelanlagen in der Stadt erneuert. Auf unserem Bild passiert dies gerade an Kreuzung Hochstraße/Staberger Straße, die unter städtischer Regie läuft.

Lüdenscheid - Die Erneuerung von drei städtischen Ampelanlagen hat begonnen. An der Kreuzung Hochstraße/Staberger Straße wird deutlich, mit welchen Aufwand dies verbunden ist.

Neue Masten müssen installiert, die Pflastersteine drumherum aufgenommen, Leitungen und barrierefreie Platten verlegt werden. „Neben der Anlage an der Hochstraße liegt die an der Humboldtstraße/Ecke Werdohler Straße und an der Werdohler Straße/Ecke Hochstraße vor dem Oberstadttunnel noch in unserer Regie“, sagt Yvonne Hayer vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL).

Der Austausch der drei Ampelanlagen orientiere sich an dem Maßstab, den auch der Landesbetrieb Straßen.NRW an die Erneuerung anlege. „Wir haben uns mit der Behörde abgestimmt.“ Unter der Regie des Landesbetriebs Straßen.NRW laufen 28 Anlagen, hatte Torsten Hoffmann vom städtischen Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung in einer Sitzung der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen mitgeteilt.

Denn mit dem Austausch der Signalanlagen sind auch Verbesserungen und für behinderte Menschen verbunden. Danach wird sowohl am Ampelmast als auch am Taster eine Akustik eingebaut, über die bei Annäherung ein Pilotton ausgelöst wird. Im Regelfall erfolgt dies per Smartphone, es geht aber auch über einen Handsender. Zudem soll der Taster auf einer Höhe von 85 Zentimeter angebracht werden, damit er überall auch von Rollstuhlfahrern erreichbar ist.

Querungen sollen sowohl Rollstuhlfahrern als auch schwer sehbehinderten und blinden Menschen eine sicherere und bessere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglichen. Dazu gehört auch eine taktile Ausstattung mit Rippen- oder Noppenplatten und ein ein Meter breiter ausgewiesener Streifen, der die Überquerung der Fahrbahn erleichtert. Gerade bei sogenannten Doppelquerungen – also der Überquerung von zwei Fahrbahnen hintereinander – soll der Ausbau verbessert werden.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hatte dazu unter Mitarbeit von Blinden- und Sehbehindertenverbänden einen Leitfaden zur Barrierefreiheit erarbeitet.