Sieben Jahre ohne Verkehrstote in der Stadt: Darum ist Lüdenscheid so sicher

Wenig Radfahrer, wenig Zebrastreifen

Lüdenscheid – Weil es in sieben aufeinanderfolgenden Jahren in der Zeit von 2012 bis 2018 keinen einzigen Verkehrstoten im Innerortsverkehr gab, ist die Stadt Lüdenscheid mit dem Dekra Vision Zero Award ausgezeichnet worden. Zuletzt kam 2011 ein Autofahrer ums Leben.