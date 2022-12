„Sie weiß, was sie will“: Älteste Lüdenscheiderin feiert ihren 110. Geburtstag

1912 geboren

+ © Carolina Ludwig Hildegard Mengering feierte am Mittwoch ihren 110. Geburtstag, unter anderem mit Sebastian Wagemeyer, Holger Reinhardt und ihrem Urenkel. © Carolina Ludwig

1912 war ein ereignisreiches Jahr. In Asien wird die Republik China, heute auch als Taiwan bekannt, ausgerufen, im Nordatlantik sinkt die RMS Titanic, eine ringförmige Sonnenfinsternis ist von Deutschland aus zu sehen und im Ruhrgebiet kommt am 30. November Hildegard Mengering zur Welt. 110 Jahre später feiert sie – als älteste Lüdenscheiderin – im Haus Toscana ihren Geburtstag.

Lüdenscheid – „Wenn mein Kaffee jetzt kalt wird, trinken Sie den aber!“, gibt Mengering gleich den Ton an. Und obwohl der Kaffee und das Stück Kuchen vor ihr bereitliegen, nimmt sie sich doch Zeit, schweift ab und erzählt aus ihrem Leben. Hin und wieder muss sie überlegen, was in welchem Jahr passiert ist. „Mal eben in den 110 Jahren blättern“, scherzt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer zu ihrer Rechten, da hat die Lüdenscheiderin den roten Faden schon wieder gefunden.

1934 heiratet Hildegard Mengering und zieht aus dem Ruhrgebiet nach Lüdenscheid, ein Jahr später kommt dort ihr Sohn als erstes und einziges Kind zur Welt. Mengering arbeitet zunächst als Kindermädchen in einer Familie mit fünf Kindern. Während ihr Mann in den Krieg zieht, wird sie zur Arbeit im Lazarett verpflichtet, zunächst in der Küche und später in der Wäscherei. Bis 1958 arbeitet sie in Hellersen, Lüdenscheid verlässt Hildegard Mengering nicht mehr. Seit mehr als 30 Jahren ist sie verwitwet, ihr Mann stirbt 1988 mit 78 Jahren. Auch ihren einzigen Sohn überlebt Mengering, er stirbt 2020 mit 84 Jahren. Zu Hause ist Mengering unter anderem am Wermecker Grund und am Staberg, bevor sie im September dieses Jahres in das Seniorenheim Haus Toscana einzieht.

Gemeinsam mit den anderen Bewohnern startete sie am Vormittag die Geburtstagsfeierlichkeiten und hielt eine kurze Rede. „Da flossen auch ein paar Tränen. Es ist uns eine Ehre“, sagen Mitarbeiterinnen des Seniorenheims. Eine Ehre war es auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der am Nachmittag gemeinsam mit Freunden und Familie, Enkelin und Urenkel der ältesten Lüdenscheiderin zum Kaffeetrinken in das Seniorenheim gekommen war. Im Gepäck hatte er Grüße und Urkunden von Landrat Marco Voge und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und natürlich der Stadt Lüdenscheid.

Auch Pfarrer Holger Reinhardt von der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde Lüdenscheid war gekommen und hatte den gemeinsamen Nachmittag mit einem Stück auf der Trompete und einer Andacht eröffnet.

Nach ihrem Geheimnis für das hohe Alter gefragt, antwortet Hildegard Mengering immer mit „guter Ernährung“. Ihr Ehemann habe immer darüber gewitzelt und gesagt „mit deinem Reformhaus-Kram wirst du auch nicht älter als ich“, erinnert sich Mengerings Enkelin Nicole Klaus. Ihre Großmutter habe eine regelrechte Hexenküche gehabt und eigene Säfte gebraut. Selbst eine Krebserkrankung überstand Mengering. „Sie weiß, was sie will und ist ein lebensbejahender Mensch“, fasst es ihre Enkelin zusammen.