Sie soll P&C-Gebäude entwickeln: SEG noch nicht am Start

Von: Thomas Machatzke

Die Stadtentwicklungsgesellschaft soll sich auch um die prominenten Leerstände in der Stadt kümmern. © Susanne Kornau

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) gibt es zwar noch immer nicht, aber die Planungen schreiten nun voran. Die Verwaltung hat einen Sachstandsbericht vorgelegt.

Lüdenscheid – Es kommt Bewegung in die Sache: Eigentlich sollte bereits bis Ende 2022 die neue Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet worden sein.

Nun legt die Verwaltung der Stadt für die Ratssitzung am 27. Februar immerhin einen ausführlichen Bericht zum Sachstand und auch den Entwurf eines Gesellschaftsvertrags für die neue SEG im politischen Raum vor. Und kündigt an, dass die Umsetzung nicht ad hoc gehen wird. Einige Eckpunkt in der Übersicht:



Zuständigkeiten: Im Ratsbeschluss aus dem April 2022 sind mögliche Aufgabenfelder der neuen Gesellschaft skizziert. „Insbesondere sollen Aufgaben aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung, der Projektentwicklung und des Fachkräftemanagements wahrgenommen werden“, heißt es. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen und unrentabler Liegenschaften/Immobilien, ein Unternehmens- und Lotsenservice für ansässige und ansiedlungsinteressierte kleinere und mittlere Unternehmen und auch unternehmensspezifische Fördermittelberatung.

Dazu kommt die Koordination der Bereitstellung von entwicklungsrelevanter Infrastruktur, zum Beispiel im touristischen Bereich durch die Entwicklung von MTB-Trails, aber auch im digitalen Bereich (Smart City). Auch die Fachkräftebindung, zum Beispiel durch Messen (ZAK-Ausbildungsmesse, Pendlermesse „Stay here“, Kinderuni) ist eine Aufgabe. Dazu kommt die Vermarktung von Wohnbauflächen und die Entwicklung von neuen oder unvorhergesehenen Themen. Ein bunter Strauß an Aufgaben.

Künftige LSM-Rolle: Das Aufgabenfeld des Stadtmarketings soll dagegen bei der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) verbleiben – zumindest vorläufig, denn für die LSM gibt es noch bestehende Vertragsverhältnisse. Die grundlegenden Themenfelder der LSM sollen perspektivisch ausgeweitet werden – zum Beispiel die Bereiche Stadtmarketing und Tourismusförderung (Events, Citymanagement, Freizeit und Tourismus, Markenentwicklung). An verschiedenen Schnittstellen sollen Aufgaben von LSM und SEG gemeinsam bedient werden, zum Beispiel im touristischen Bereich der Aufbau einer MTB-Infrastruktur, im Citymanagement und im Bereich der Parkraumbewirtschaftung. Die Parkraumbewirtschaftung sei dabei neu zu ordnen.

Gesellschaftsstruktur: Die SEG soll eine GmbH werden: Für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Rechtsform der GmbH wurde unter Einbeziehung der Fraktionen der Entwurf eines Gesellschaftsvertrags erarbeitet. Die möglichen durch die Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgabenfelder, die Organe und weiteren Gremien ergeben sich aus diesem Vertrag. Zum Start der SEG ist die 100-prozentige Eigentümerschaft der Stadt geplant.

Noch kein Starttermin: Damit die SEG starten kann, sind die Organe (Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung, Aufsichtsrat der Gesellschaft) zu besetzen. Die Gesellschaft sei mit einem Budget auszustatten, das der Zielsetzung angemessen sei. Da zunächst keine nennenswerten Erträge erwirtschaftet werden dürften, seien die erforderlichen Mittel aus dem Haushalt bereitzustellen. Der genaue Umfang sei noch zu analysieren (Sach- und Personalbudgets).

Im Vorfeld der „operativen Inbetriebnahme“ der SEG seien weitere Aufgaben zu erledigen. Dazu gehören die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, die Büroausstattung, die Einrichtung von IT und Telefonie, die Beauftragung einer geeigneten Buchhaltung/Steuerberatung, das Finden eines „griffigen“ Namens der SEG, der Aufbau einer Homepage. Sinnvoll sei es, SEG und LSM in einem Gebäude unterzubringen.



Zwischenfazit: Die umfangreichen Aufgaben, so die Verwaltung, seien im Vorfeld nur schwer mit einem Zeitrahmen zu versehen. Sie würden einer „wünschenswerten Inbetriebnahme per Knopfdruck“ entgegenstehen. Gleichwohl sei die Aufnahme des Geschäftsbetriebes schnellstmöglich beabsichtigt. In diesem Kontext dürfte dies aber wohl ein sehr dehnbarer Begriff sein.