„Sie haben hier viel geleistet“: Kita St. Joseph weiht Spielplatz ein

+ © Mester Die Kita-Leiterinnen Irmgard Musiol (links) und Theresa Buballa bedankten sich gemeinsam mit Sandra Baar (rechts), Vorsitzende des Elternbeirates, und den Kindern beim Vorstandsvorsitzenden Markus Hacke für die Spende der Sparkasse. © Mester

Lüdenscheid - Ein Jahr ist es her, dass Eltern und Mitarbeiter der katholischen Kindertagesstätte St. Joseph die Ärmel hochgekrempelt und das Außengelände in einer großen Tagesaktion neu gestaltet haben. Am Freitag weihten sie den Spielplatz bei einem Sommerfest ein.