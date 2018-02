LN-Leser weisen auf mangelnde Sicherheit an Einmündungen hin

Hinweisschilder am Kreisverkehr Piepersloh sind so postiert, dass sie den freien Blick auf die Herscheider Landstraße behindern.

Lüdenscheid - Unübersichtliche Kreuzungen und Einmündungsbereiche sorgen an mehreren Stellen auf Lüdenscheids Straßen für Unsicherheit und schaffen mögliche Gefahrenstellen. Die Situation auf der Schlittenbacher Straße/Einmündung Bräuckenstraße ist nur ein Beispiel dafür, dass Hinweisschilder, die für Orientierung sorgen sollen, eher Sichtbarrieren sind. Darüber haben sich LN-Leser nach dem jüngsten Bericht im Internet geäußert.

Wer demnach etwa auf der Werkshagener Straße von der Homert aus in den Kreisverkehr am Piepersloh einfädeln will, hat zwei große Verkehrsschilder vor der Nase, die auf dem Fahrbahntrenner postiert sind. Die Tafeln behindern den freien Blick auf den von links nahenden Verkehr.

Auch die Einhaltung der Rechts-vor-links-Regel auf der Schlittenbacher Straße stellt Autofahrer immer wieder vor Probleme. Die Sicht auf die Einmündung Danziger Weg etwa ist eingeengt durch einen Zigaretten- und einen Kondomautomaten sowie das dahinter wachsende Gebüsch. 50 Meter weiter oben, an der Einmündung Straßburger Weg, schränken große Abfallbehälter den freien Blick auf den von rechts kommenden Verkehr ein.

Weder Schilder noch Bewuchs sind das Problem an der Königsberger / Ecke Glatzer Straße. Hier versperren abgestellte Autos allzu oft die Sicht auf Verkehrsteilnehmer, die sich auf der vorfahrtberechtigten Glatzer Straße von links nähern.

Im Fall der Bräuckenstraße (B229) verweist Christian Hayer, Fachdienstleiter Verkehrsplanung und -lenkung im Rathaus, auf die Zuständigkeit des Baulastträgers Straßen.NRW. Das dürfte auch für den Piepersloher Kreisel gelten, durch den die Herscheider Landstraße (L561) führt.

Doch auch Einmündungen im städtischen Straßennetz sind es nach Meinung von LN-Lesern oftmals wert, im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Sicherheit genauer unter die Lupe genommen zu werden.