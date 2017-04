Sicherungsverfahren am Landgericht: „Er hat alles abgestritten“

Lüdenscheid - „Ich habe Angst, dass ich abgehe.“ Dem Angeklagten ist offenbar sehr bewusst, was ihn erwartet, sollten die Richter ihn als Gefahr für die Allgemeinheit einstufen. Der 34-Jährige kämpft mit seinen Mitteln. Er sagt: „Ich will nicht weg, ich fühle mich wohl da!“ Doch die 4. große Strafkammer sammelt weiter akribisch Informationen – am zweiten Verhandlungstag gleich von vier Polizeibeamten.

Sie kennen den Angeklagten zum Teil seit mehreren Jahren. Immer wieder sind sie zu Einsätzen an der Brüninghauser Straße ausgerückt, haben sich Schilderungen von Opfern und Mitarbeitern angehört – und versucht, den bullig wirkenden Mann zur Rede zu stellen. Ein Polizist erinnert sich an einen Vorfall mit sexueller Belästigung. Der Angeklagte habe einer Frau an die Brust gefasst und ihr eine Zigarette angeboten, damit sie ihm erlaubt, weiter zu machen. „Er hat alles abgestritten und behauptet, er kenne die Frau gar nicht.“ Eine Kollegin des Uniformierten berichtet über einen Einsatz aus ähnlichem Grund. „Er lag nur auf dem Bett, stellte sich zunächst schlafend und machte keine Angaben.“ Eine weitere Polizistin weiß von einer Bewohnerin, die nach wiederholten Übergriffen durch den Angeklagten im Sommer vergangenen Jahres „verzweifelt“ gewesen sei, Angst gehabt habe, sich selbst verletzt und gesagt habe: „Ich kann nicht mehr.“ Ein 59-jähriger Kripo-Beamter befasst sich seit Jahren mit dem Angeklagten. Der habe einen „Lernprozess“ durchlaufen und dann „von seinem Recht Gebrauch gemacht, unseren Vorladungen nicht mehr zu folgen“. Aber der Kriminalbeamte relativiert die Schwere der Anschuldigungen auch. „Viele Sachen, die ihm vorgeworfen werden, sind in der geschlossenen Gesellschaft dieser Einrichtung gang und gäbe.“ Nach dem ersten Verhandlungstag visiert der 34-Jährige einen Wechsel an. Einem Betreuungsrichter des Amtsgerichts teilt er mit, dass er seine gesetzlichen Betreuerin ablehnt und von jemand anderem vertreten werden will. Der Richter, heißt es, habe zugestimmt. Der Prozess wird am 8. Mai um 10.15 Uhr fortgesetzt.