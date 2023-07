Sicherheitslücke entdeckt: Stadtverwaltung blockt E-Mail-Anhänge

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Wegen einer Sicherheitslücke in Officeanwendungen blockt die Stadt derzeit Anhänge von E-Mails. Die Bürger müssen sich nun auf anderen Wegen an die Verwaltung wenden.

Lüdenscheid – Aufgrund einer Warnung vor einer Sicherheitslücke in Officeanwendungen, blockiert die Stadtverwaltung Lüdenscheid derzeit entsprechende Anhänge von E-Mails, die im Rathaus und den Nebenstellen eingehen. Darauf weist die Stadt Lüdenscheid hin.

„Wer in den vergangenen Tagen versucht hat, zum Beispiel eine Word- oder Excel-Datei an die Stadtverwaltung Lüdenscheid zu senden, der hat vermutlich den Hinweis bekommen, dass seine Nachricht nicht zugestellt werden konnte“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Grund dafür sei eine Warnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).



Die Stadtverwaltung block aus Sicherheitsgründen derzeit E-Mail-Anhänge. © Dominic Lipinski

Laut dieser Warnung vom 14. Juli gibt es eine Sicherheitslücke in den Microsoft-Office-Produkten (zum Beispiel Word, Excel oder Powerpoint), die aktiv ausgenutzt wird. Für die Schwachstelle sei zurzeit noch keine Fehlerbehebung verfügbar. Das BSI empfiehlt daher, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Angriffe – unter anderem durch sogenannte Phishing-Kampagnen – zu vermeiden.



Um das Risiko eines Angriffs auf das Verbandsnetz, zu dem auch andere Kommunen des Kreises gehören, so gering wie möglich zu halten, hat der IT-Dienstleister der Stadt Lüdenscheid – die Südwestfalen-IT – die Sicherheitsempfehlungen des BSI befolgt und alle aus- und eingehenden Nachrichten mit Mailanhängen mit Office-Dateitypen blockiert.



Stadt blockt Mail-Anhänge: Diese Alternativen bleiben

Wer aktuell dennoch Office-Dokumente an die Stadt Lüdenscheid senden muss, sollte seine jeweiligen Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung kontaktieren und abstimmen, wie eine Übertragung der Daten erfolgen kann, heißt es aus dem Rathaus.

Als Alternative könne die Stadt zum Beispiel einen Downloadlink zur Verfügung stellen. Alternativ können andere Dateitypen oder als Zip-Datei komprimierte Daten versandt werden, die keine Gefahr darstellten.

Sobald die Sicherheitslücke geschlossen ist, sollen wieder Mails mit Office-Anhängen empfangen werden können. So lange bittet die Lüdenscheider Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger um ihr Verständnis für die Einschränkungen beim Austausch per E-Mail.

In der Region steht derzeit nicht nur die IT-Sicherheit im Fokus: Wegen der A45-Sperrung soll der Märkische Kreis mehr Polizisten bekommen.