Sicherheitsgründe: Post lässt junge "Weltretter" nicht rein

Lüdenscheid - Fünf Mitglieder der AG „Weltretten“ von der Adolf-Reichwein-Gesamtschule haben am Dienstag eine Petition gegen Mikroplastik nach Berlin geschickt. Der Pressetermin für die Aktion sollte eigentlich im Postgebäude stattfinden, die Post stellte sich aber quer - aus "sicherheitstechnischen Gründen".

Die Mitglieder der AG „Weltretten“ von der Adolf-Reichwein-Gesamtschule (ARG) haben gemeinsam mit der AG-Leiterin Eva Schmitz-Beuting über sechs Monate an der Schule Unterschriften für ein Verbot von Mikroplastik gesammelt.

Zusammen mit einem Brief haben sie am Dienstag am Rathausplatz die Unterschriftenliste in den Briefkasten geworfen und die Petition so auf den Weg nach Berlin zu Bundesumweltministerin Svenja Schulze geschickt.

Ursprünglich wollten die „Weltretter“ den Umschlag gemeinsam im Postbank-Gebäude am Rathausplatz abgeben, statt ihn nur davor in den Briefkasten zu werfen. Dies verweigerte die Post jedoch aus „sicherheitstechnischen Gründen“, wie es in einer E-Mail hieß.

Was genau dahinter steckt, ist unklar. Alexander Adler, Abteilungsleiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, war auch auf LN-Anfrage nicht bereit, die Gründe näher zu erläutern.

Eva Schmitz-Beuting kann das nicht verstehen: „Ich finde es schade, dass die Post sich hier quergestellt hat. Eigentlich sollte doch einem Unternehmen daran gelegen sein, Projekte für Nachhaltigkeit und Umwelt zu unterstützen. Außerdem waren wir lediglich zu sechst und keine riesige Gruppe."

In dem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordern die Schülerinnen und Schüler die Ministerin dazu auf, „eine Gesetzesvorlage für ein Verbot von Mikroplastik als Inhaltsstoff von Kosmetika und Reinigungsmitteln“ vorzubereiten.

Bevor die Schüler den Brief verfasst und damit den Antrag für ein Verbot gestellt haben, hatten sie sich zuvor intensiv mit den Themen Plastik, Plastikmüll und Konsequenzen für die Umwelt befasst. Das alles geschieht im Rahmen der „Weltretten“-Arbeitsgemeinschaft. Diese wird von Eva Schmitz-Beuting, einer inzwischen pensionierten Lehrerin, geleitet und wurde vor sechs Jahren gegründet.

„Wir sind sogar schon bei den ,Fridays for Future‘ in Iserlohn mitgelaufen“, ist Jasmin Materla, Elftklässlerin und damit ältestes Mitglied der AG, stolz auf das Engagement. „Und wir setzen uns dafür ein, dass die ,Fridays for Future‘ bald auch in Lüdenscheid stattfinden können.“

„Unser langfristiges Ziel ist es, den Plastikverbrauch und vor allem die Menge an Plastikmüll zu reduzieren“, erläutert Paul Unger, der ebenfalls Mitglied der AG ist. „Es kann manchmal schon reichen, die Menschen einfach auf das Problem aufmerksam zu machen – zum Beispiel mithilfe von Plakaten oder im persönlichen Gespräch.“

Die AG-Mitglieder unterscheiden auch zwischen „guten und schlechten“ Kunststoff-Produkten: „Wir wollen in erster Linie Einweg-Artikel wie Einkaufstüten, Strohhalme oder eben Mikrogranulate in Duschgels verbieten“, sagt die Sechstklässlerin Freya, die zu den jüngeren Mitgliedern zählt.