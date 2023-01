Sicherheits-Offensive für Lüdenscheider Innenstadt mit neuem Schwerpunkt

Von: Olaf Moos

Das Stern-Center soll kein Dunkelfeld für Gruppen jugendlicher Straftäter sein. Deshalb geht die Polizei seit dieser Woche mit einem neuen Einsatzkonzept gegen Drogenhandel, Ladendiebstahl oder Schlägereien in dem Einkaufszentrum vor. © Cedric Nougrigat

Die Polizei verschärft ihre Gangart im Einsatz für mehr Sicherheit von Passanten und Geschäftsleuten in der Innenstadt. Mit einer neuen Art von Schwerpunkteinsätzen mischen die Beamten die Szene straffälliger Jugendlicher auf, die spätestens seit Herbst 2021 für Ärger und Unruhe in der Fußgängerzone sorgen. Das Hauptaugenmerk liegt seit dieser Woche auf dem Stern-Center.

Lüdenscheid - In der Fußgängerzone ist es in der nassen und kalten Jahreszeit vergleichsweise ruhig geworden. Doch die Jugendlichen, die in der Vergangenheit durch Delikte wie Pöbelei, Bedrohung, Sachbeschädigung, Diebstahl oder Körperverletzung von sich reden machen, sind nicht verschwunden – sondern haben ihre Treffpunkte verlagert. Für die Beamten der Polizeiwache Anlass genug, neue Methoden anzuwenden.

Anfang Januar haben die Kommissare Levent Altuntepe, Munzur Sahin und Antonio Esposito deshalb ein Konzept entwickelt, mit dem sie die Szene verunsichern wollen. Dazu gehören präventive Maßnahmen genau so wie konsequentes Durchgreifen. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche verteilten sich jeweils sieben Polizeibeamte in Zivil in dem Einkaufszentrum und setzten auf das Überraschungsmoment.



Wie notwendig und erfolgreich die Maßnahme gegen die etwa 15- bis 18-jährigen jungen Männer ist, zeigt sich nach zwei Tagen an nüchternen Zahlen: 80 Personenkontrollen, 50 Platzverweise, Ahndung von zwölf Straftaten, darunter viermal Drogenhandel – der Chef der Polizeiwache, Volker Mürmann, ist sicher: „Das Prinzip funktioniert. Diese Gruppen sollen sich nicht sicher fühlen.“ In einem Fall erwischten die Beamten einen 15-Jährigen, der Rauschgift bei sich hatte und dessen Zimmer in seinem Elternhaus durchsucht wurde.



Polizeiführer Levent Altuntepe (links) und der Chef der Wache, Volker Mürmann, setzen auf Präsenz. © Olaf Moos

Neben Pöbeleien gegenüber Stern-Center-Kunden, Drogengeschäften und vereinzelten Schlägereien – auch untereinander – leistet sich die Zielgruppe nach Beobachtung Altuntepes und seiner Kollegen auch vermehrt Laden- und Taschendiebstähle im Stern-Center. Dabei geht es vorrangig um Beute, die sich schnell zu Geld machen lässt – also klassische Hehlerware wie etwa hochwertiges Parfum.



Das schnelle und harte Durchgreifen gegen Straftäter liegt auch im Interesse des Center-Wachdienstes, mit dem die Polizei jetzt verstärkt kooperiert. Der Chef der Sicherheitsfirma, Thomas Lierhaus, begrüßt das neue Konzept der Polizei ausdrücklich. „Das hilft uns entscheidend, für Sicherheit und Ruhe im Interesse der Kundschaft zu sorgen.“



Die Schwerpunkteinsätze dieser Woche sollen keine „Eintagsfliegen“ bleiben. Wachleiter Mürmann kündigt an, „am Ball“ zu bleiben und das Konzept weiter durchzuziehen. Dafür verdoppelt er die Einsatzstärke im Spätdienst seiner Wache. Levent Altuntepe: „Schon mehrfach haben sich Passanten vor Ort bei uns bedankt.“