Sicherheit in Lüdenscheid: Ampel-Fraktionen fordern Konzept von Verwaltung

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Szkudlarek

Die Schaffung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), mit dem vor allem in der Innenstadt die Sicherheit von Passanten erhöht werden soll, gerät mehr und mehr zum politischen Zankapfel.

Lüdenscheid - Der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP dauert die Entwicklung eines Konzepts für den KOD offenbar zu lange, der zuständige Dezernent Fabian Kesseler verweist wiederholt auf den hohen Aufwand bei der Vorbereitung des Projektes.

Zur Erinnerung: Am 13. Dezember 2021 hat der Rat die Verwaltung mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes „Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum“ beauftragt. Ein Jahr später beantragte die Ampel-Mehrheit im Stadtrat, die Verwaltung möge den Fraktionen das Konzept in der Sitzung am 19. Juni 2023 – also am Montagabend – zur Beschlussfassung vorlegen. Doch auf der Tagesordnung tauchte das Thema wider Erwarten gar nicht auf.



SPD-Fraktionschef Jens Voß reagierte „angesäuert“, vermisste die Beschlussvorlage und fragte: „Wann habe ich das Konzept vorliegen? Was ist im letzten halben Jahr eigentlich passiert?“ Doch Fabian Kesseler verwies auf seinen mündlichen Bericht.

Demnach laufen die Vorbereitungen weiter – unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. „Vermutlich noch in diesem Jahr“ sei die Forschungsseite abgeschlossen. Die Ausbildung der Mitarbeiter im Außendienst und in der Verkehrsüberwachung folge im nächsten Jahr.



Mit Hinweis auf seinen Vortrag Anfang Juni sagte der Beigeordnete zu SPD-Mann Jens Voß: „Sie sind also gut informiert.“