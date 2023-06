Sicherheit in der City: Ordnungsdienst lernt von der Polizei

Von: Thomas Machatzke

Teilen

„Aktuell werden Gefährdungbeurteilungen für die Beschäftigten des KOD erarbeitet und ein detailliertes Ausbildungskonzept erstellt“, sagt Fabian Kesseler. © Machatzke, Thomas

Die Themen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum und der neue Kommunale Ordnungsdienst (KOD) bleiben in Lüdenscheid drängend. Gerade zuletzt nach dem tödlichen Schuss am Sauerfeld wurde die nach dem Gefühl vieler fehlende Sicherheit in der Innenstadt wieder neu beklagt und diskutiert.

Lüdenscheid – Der Rat tagt am 19. Juni im Ratssaal. Bis dahin sollte die Verwaltung nach einem Antrag der Ampel-Fraktionen aus dem Dezember die Ergebnisse der „Erstellung eines Gesamtkonzeptes Ordnung und Sicherheit im Öffentlichen Raum in Lüdenscheid“ vorstellen. Für den Haupt- und Finanzausschuss am Montag hatte die SPD-Fraktion mit einer kurzfristigen Anfrage dieses Thema zwei Wochen vor der Ratssitzung aufs Tapet gebracht.

„Inhalt sollen die Bewertung des Ist-Zustandes, eine Prognose über eine mögliche Entwicklung in den kommenden Jahren und Handlungsempfehlungen sein. Hierzu sollen auch Expertise und Empfehlungen wissenschaftlicher Einrichtungen eingeholt werden“, erinnerte die SPD an den Antrag – und fragte: „Wie ist der Stand der Ausarbeitung. Wird dem Rat in der Sitzung am 19. Juni das Gesamtkonzept vorgelegt?“



Fabian Kesseler, 1. Beigeordneter der Stadt, griff am Montag seinem für den 19. Juni geplanten Vortrag vor: Der Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung habe sich mit Organisationsverfügung vom 17. Mai durch die Bildung von vier Abteilungen grundlegend angepasst, stellte Kesseler fest, eine Abteilung sei der Außendienst, eine andere die Verkehrsüberwachung.



Sicherheit in der City: Ordnungsdienst lernt von der Polizei

„Aktuell werden Gefährdungsbeurteilungen für die Beschäftigten des KOD erarbeitet und ein detailliertes Ausbildungskonzept erstellt, das die Tätigkeit ‚draußen‘ berücksichtigt und auch die rechtlichen Vorgaben schult, die von den Beschäftigten benötigt werden“, erklärte Kesseler weiter, „dies berücksichtigt drei Zugänge: Basis Sicherheit beziehungsweise Verwaltung oder eine grundlegende Ausbildung unter Berücksichtigung beider Stränge.“ Dies sei Grundlage, um nicht nur die Ziele des KOD erfüllen, sondern auch die Sicherheit der Beschäftigten adäquat sicherstellen zu können. Dazu hospitiere die KOD-Leitung (die bisherige Koordinatorin des Einsatzdienstes in der Corona-Zeit) aktuell mehrere Wochen bei der Polizei Lüdenscheid, um das Agieren der Polizei kennenzulernen, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bereits im Vorfeld der Ordnungspartnerschaft zu eruieren.



Für das im Antrag geforderte Gesamtkonzept für Ordnung und Sicherheit im Öffentlichen Raum hat die Verwaltung Kontakt zur Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW aufgenommen. Mit der Hochschule, so Kesseler, sei vereinbart worden, unter Beteiligung von Forschung und Lehre, aufbauend auf Bestandsanalyse und Prognose möglicher Entwicklungen Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Hierzu sollen Studenten der Hochschule vor Ort in Lüdenscheid mitwirken. „Eine Konkretisierung ist im Rahmen eines studienbezogenen Projektes der HSPV geplant“, stellte Kesseler fest.



Noch kein Kontakt zur Ruhruniversität Bochum

Die SPD hatte angeregt, in Bezug aufs Gesamtkonzept mit dem Institut für Kriminologie der Ruhr-Universität in Bochum Kontakt aufzunehmen. Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Jens Voß stellte Kesseler am Montag fest, dass diese Anregung noch nicht umgesetzt worden sei, weil man erst einmal bewusst den Weg über die HSPV gesucht habe. Für später schloss Kesseler so einen Kontakt aber keineswegs aus.



Und damit zum letzten Aspekt der neuen Ordnung, zur Verkehrsüberwachung. Zur Erinnerung: Um den KOD gegenzufinanzieren, war im Dezember beschlossen worden, neue Rotlicht-/Geschwindigkeitsüberwachungen an mehreren Kreuzungen in Lüdenscheid zu installieren, außerdem sollte ein weiterer mobiler Trailer zum Einsatz kommen.



Kesseler verwies darauf, dass die Leitungsstelle der neuen Abteilung Verkehrsüberwachung aktuell intern ausgeschrieben sei. Daneben sei die Abteilung vollständig besetzt. Der zweite mobile Messtrailer ist seit dem 3. Mai im Einsatz. Die Beschaffung der Technik für die kombinierten Anlagen zur Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung befindet sich aktuell im Vergabeverfahren.