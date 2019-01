So sicher ist der Lüdenscheider Escape Room

+ © Nougrigat Einen Überblick über das Geschehen und die Stimmung im Escape Room hat der jeweilige Spielleiter vom Nebenraum aus. © Nougrigat

Lüdenscheid – Nach dem Brand in einem Escape Room in Polen mit fünf Toten sehen sich die Betreiber des Lüdenscheider Escape Rooms (to escape = flüchten, entkommen) mit vielen Nachfragen zur Sicherheit konfrontiert.